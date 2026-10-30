Traspaso de mando en Asunción: desorden aplaza cierre de corte administrativo y Soledad Núñez pide prudencia

El proceso de transición en la Municipalidad de Asunción enfrenta una postergación en la entrega formal de documentos debido al desorden informático de la administración saliente, a cargo de Luis Bello (ANR-cartista). Ante este escenario, la intendenta electa Soledad Núñez, optó por la prudencia respecto a los fondos reportados en caja y la cantidad de funcionarios y aguardará el corte definitivo supervisado por la Contraloría General de la República (CGR).

Corte administrativo y proceso de transición en la Municipalidad de Asunción

El acta final del corte administrativo y la entrega formal de la documentación de la Municipalidad de Asunción se postergaron para la segunda quincena de noviembre, informó este viernes la intendenta electa Soledad Núñez, tras reunirse con el intendente Luis Bello.

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Hasta el momento, la administración saliente solo cuenta con información sintetizada al 30 de septiembre, explicó la futura jefa comunal durante el encuentro oficial de enlace.

“Es un poco producto del desorden que ya advertíamos durante la campaña, que no permite a la administración actual tener un corte inmediato”, explicó Núñez ante los medios de comunicación presentes. Ante este inconveniente técnico, se firmará un documento preliminar debidamente supervisado por la Contraloría para poder asentar con claridad todos los compromisos asumidos.

Situación financiera, bonos municipales y campaña de recaudación

La intendenta electa pidió extrema prudencia respecto a los datos financieros aportados por la administración saliente de la comuna capitalina. “Hablan ellos de G. 20.000 millones (en caja), eso vamos a saber recién en el corte administrativo y yo quiero ser bastante prudente”, argumentó.

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La futura autoridad municipal remarcó que desea dar el dato preciso y saber específicamente cuánta plata hay en banco a partir del 3 de noviembre. “Contarles con precisión qué es lo que estamos encontrando acá en la Municipalidad”, agregó sobre la necesidad de auditar los números reales antes de emitir afirmaciones definitivas.

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Respecto a la deuda por bonos municipales, Núñez remarcó que el próximo vencimiento de intereses se producirá recién en el mes de marzo. Esto permitirá que la nueva administración disponga de cuatro meses “para poder analizar y evaluar cuál es la situación de la deuda y ojalá poder llegar también a un acuerdo”, sostuvo.

Ante este complejo escenario económico, la intendenta electa convocó a una campaña masiva de recaudación durante noviembre y diciembre para robustecer las arcas comunales. “Para nosotros va a ser vital contar con una participación de la ciudadanía para hacer que Asunción vuelva a ponerse de pie”, remarcó con énfasis.

Funcionarios, aportes jubilatorios, aguinaldos y juramento de Soledad Núñez

Núñez manifestó su inmediata preocupación por la continuidad de los servicios públicos prioritarios que no pueden detenerse bajo ninguna circunstancia. “Hay ciertos servicios que no pueden esperar, que necesitan sí o sí funcionar día a día; la gente no puede esperar ni se le puede pedir paciencia infinita”, ejemplificó.

Sobre la nómina de personal, la intendenta mencionó que el jefe comunal saliente informó una reducción previa de trescientos funcionarios en la institución. “Dependemos un poco del corte administrativo de ver cuáles fueron efectivamente los últimos salarios que se pagaron el 31 de octubre, porque esa va a ser mi referencia”, agregó.

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En relación con los aportes a la Caja de Jubilaciones, señaló que según el intendente saliente “la municipalidad está al día con lo que debe de manera corriente”. No obstante, reiteró que recién después del 3 de noviembre estarían contando con absoluta precisión sobre lo encontrado en la Municipalidad.

La intendenta electa confirmó que el acto formal de su juramento ante la Junta Municipal se realizará el próximo martes 3 de noviembre a las 18:00 horas en la sede central comunal. “Convocamos a los vecinos a acompañarnos en la explanada”, concluyó Núñez para dar inicio a la nueva gestión.