Ueno: “Fondo de Garantía no fue concebido para proteger a los saqueadores”, dice Nicanor

El expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos (2003-2008) y últimamente muy crítico de la gestión del titular del Poder Ejecutivo, Santiago Peña Palacios, se refirió, en un comunicado, al proyecto de salvataje del intervenido Ueno Bank, mediante el Fondo de Garantía de Depósitos, y que ayer se intentó tratar en el senado, pero finalmente fue remitido a comisiones para su análisis.

El expresidente, primeramente, señaló que la caída de Ueno Bank “representa un daño gravísimo al proceso de reconstrucción e institucionalización de nuestra economía que iniciamos en 2003, con la participación de los mejores economistas del país, los partidos políticos y la sociedad civil”.

“Nos costó mucho recuperar la confianza de los paraguayos en el sistema financiero. Mi solidaridad está con todos los perjudicados: los ahorristas, los trabajadores, los jubilados y las instituciones cuyos recursos quedaron comprometidos”, expresó.

En otro apartado, Duarte Frutos recordó que durante su gestión, “con un amplio consenso nacional, se creó el Fondo de Garantía de Depósitos para ”proteger los ahorros de la gente y evitar que el país volviera a sufrir las consecuencias de una crisis bancaria”. ”Fue una de las conquistas de aquel esfuerzo colectivo que permitió devolver estabilidad y credibilidad a la economía paraguaya", aseveró.

El expresidente, agregó:" Por todas estas razones, mi más enérgico repudio a los traidores de la patria y a quienes, desde nuestro Partido Colorado, han olvidado nuestra doctrina social y atentan contra los intereses del pueblo paraguayo. Están poniendo en peligro un patrimonio institucional que comenzó a levantarse bajo un gobierno de la ANR, después de años de profundas dificultades".

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“No es para proteger a saqueadores”

Seguidamente, Duarte Frutos, manifestó: “Es crucial entender que el Fondo de Garantía de Depósitos no fue concebido para proteger a los saqueadores de recursos públicos ni a sus posibles cómplices dentro del Gobierno. Mucho menos para blanquear el robo del dinero del Estado mediante una utilización indebida de esta normativa. Su finalidad es resguardar a los depositantes, no encubrir responsabilidades ni garantizar la impunidad”.

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El exgobernante aseveró que “el saqueo lo paguen los saqueadores, no el pueblo paraguayo”. “Insto al Ministerio Público a demostrar patriotismo en estas horas decisivas, investigar hasta las últimas consecuencias y proceder con todo el peso de la ley contra todos los responsables, sean empresarios, banqueros, funcionarios o autoridades políticas. La Justicia debe actuar sin privilegios, sin protección política y sin excepciones”, remarcó.