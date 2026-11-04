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Nacionales
04 de noviembre de 2026 - 16:47

Caso Ueno Bank: Conferencia Episcopal exige transparencia, justicia y rápida devolución de fondos

Integrantes de la Policía Nacional de Paraguay custodian el acceso a una de las sedes del banco Ueno Bank.
Integrantes de la Policía Nacional de Paraguay custodian el acceso a una de las sedes del banco Ueno Bank.Juan Pablo Pino

Ante la intervención financiera de Ueno Bank, los obispos del Paraguay emitieron un duro comunicado en el que piden prioridad para jubilados y pequeños ahorristas, esclarecer el destino del dinero del Estado y del IPS, y sancionar a los responsables sin importar cargos ni cercanías al poder.

Por ABC Color
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La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) se pronunció de manera firme ante la crisis generada por la intervención de Ueno Bank.

Bajo el lema bíblico “He visto la aflicción de mi pueblo y he escuchado su clamor”, los obispos expresaron su solidaridad con los miles de trabajadores, jubilados y pequeños emprendedores que quedaron sin acceso a sus recursos monetarios, salarios y ahorros de toda la vida.

En un comunicado de cuatro puntos principales, la cúpula de la Iglesia Católica paraguaya cuestionó que existieron advertencias que no fueron escuchadas a tiempo e hizo un llamado urgente a los distintos poderes del Estado e instituciones públicas para actuar con celeridad y ética.

Como primer reclamo, los obispos solicitaron que jubilados, trabajadores, pequeños ahorristas y emprendedores recuperen su dinero de forma inmediata y sin trámites innecesarios, haciendo un énfasis especial en la atención a los adultos mayores.

Lea más: Atención clientes de Ueno: ¿Cómo se va a retirar el anticipo del Fondo de Garantía?

Asimismo, la CEP exigió transparencia total al Gobierno sobre el volumen de recursos públicos depositados en la entidad intervenida: “Que se informe con claridad cuánto dinero del IPS y del Estado estaba en este banco y cómo se va a proteger, con participación de las partes interesadas. Ese dinero es del pueblo”, reza el pronunciamiento oficial.

Justicia sin impunidad y alerta a la ciudadanía

En el ámbito penal e institucional, el episcopado instó al Congreso Nacional, a la Fiscalía General del Estado, a la Contraloría General de la República y al Banco Central del Paraguay (BCP) a llevar adelante una investigación exhaustiva.

En ese sentido, remarcaron que las indagatorias se realicen “sin importar cargos ni cercanías al poder”, exigiendo sanciones severas según la ley y la reparación integral del daño causado.

Paralelamente, instaron a la sociedad a mantenerse atenta y fiscalizadora ante las resoluciones de las autoridades para garantizar que la verdad salga a luz, subrayando que la corrupción y la impunidad no pueden prevalecer en el país.

Lea más: Directivos de Ueno Bank se abstienen de declarar ante la Fiscalía

Finalmente, la Conferencia Episcopal instó a las parroquias a brindar asistencia y acompañamiento en las gestiones a las personas damnificadas. De igual forma, emitieron una recomendación de seguridad preventiva pidiendo a los ciudadanos no entregar sus claves ni datos confidenciales a terceros que prometan gestionar la recuperación de su dinero.

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