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Política
04 de noviembre de 2026 - 21:21

Valdés sostiene que Peña debe afrontar un juicio político por su vínculo con Ueno Bank

Hombre de saco negro habla con micrófono amarillo en un salón decorado, con público formal escuchando en el fondo.
Arnaldo Valdès, diputado nacional del PLRA,.Jesús Riveros

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. El diputado Arnaldo Valdés dijo que estiman contar con 37 votos, pero necesitan 41 para tratar el pedido de juicio político y 53 para aprobarlo.

Por Jesús Riveros
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El diputado Arnaldo Valdés (PLRA), señaló que el pedido de juicio político contra el presidente de la República, Santiago Peña, cuenta con aproximadamente entre 30 y 35 firmantes.

Sin embargo, reconoció que todavía no tienen certeza de reunir los votos necesarios para tratar la iniciativa en la Cámara de Diputados.

El legislador indicó que oficialmente estiman contar con 37 votos, aunque advirtió que los números pueden variar. Además, señaló que todavía aguardan la convocatoria del presidente de la Cámara Baja para el tratamiento del libelo acusatorio.

Lea más: Latorre dilata convocatoria a sesión para tratar libelo acusatorio contra Peña

“Actualmente no manejamos si vamos a tener quórum para su tratamiento”, manifestó.

Valdés explicó que necesitan al menos 41 votos para iniciar el tratamiento del pedido de juicio político, mientras que para aprobarlo se requieren 53 votos.

“Para su tratamiento, por lo menos para tratar necesitamos 41 votos, ¿verdad? Necesitamos tener quórum”, expresó. Agregó que “de aprobarse el juicio político, se necesitan 53 votos”.

Posición del Partido Colorado

Consultado sobre la postura del Partido Colorado ante el pedido de juicio político, el diputado manifestó que todavía no existe una posición oficial de los movimientos internos de la ANR.

Indicó que, hasta el momento, el único sector que manifestó su respaldo a la iniciativa es Colorado Añetete, liderado por el expresidente Mario Abdo Benítez. Mencionó que el diputado Mauricio Espínola, quien encabeza la bancada de ese movimiento en la Cámara Baja, firmó el libelo acusatorio.

Cuestionamientos sobre la participación de Peña

El diputado Arnaldo Valdés defendió el pedido de juicio político y sostuvo que Santiago Peña tuvo una participación directa en la entidad financiera.

Afirmó que el mandatario inauguró la institución de Ueno Bank a finales de 2023 y que posteriormente, durante 2025, dejó de formar parte de ella, luego de que trascendieran informaciones sobre su situación con la institución.

Según el legislador, la entidad habría captado fondos públicos y privados. “Acá hay que entender que Santiago Peña Palacios es parte de esta entidad financiera, es prácticamente propietario”, afirmó.

Según Valdés, se habría articulado un esquema para captar recursos del Estado, del Gobierno Nacional, de los asegurados y de instituciones públicas, además de fondos del sector privado.

Finalmente, sostuvo que más de tres millones de paraguayos están afectados por la situación de la entidad financiera.

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