Latorre dilata convocatoria a sesión para tratar libelo acusatorio contra Peña

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, oficialista) evitó definir la fecha y hora de convocatoria a sesión extraordinaria para tratar el libelo acusatorio para avanzar con el juicio político contra el presidente de la República, Santiago Peña, pese al pedido de casi una veintena de sus colegas, que solicitan sesionar mañana a las 10:00 hs.

“La hora y el día de la convocatoria lo voy a estar anunciando en las próximas horas”, dijo Latorre tras la reunión de la bancada colorada oficialista y se mostró indolente al caos generado por el presidente Peña por su presunta corresponsabilidad con el caso Ueno Bank.

Latorre convenientemente utilizó una frase ambigua, que le permite patear incluso por 48 horas la convocatoria, incluso hasta las 14:19 del viernes próximo.

“Voy a cumplir con mi deber constitucional e institucional y voy a hacer la convocatoria conforme dicta la Constitución y las leyes”, afirmó Latorre, a sabiendas de que podría usar el artículo 184 de la Constitución para ganar tiempo a favor de Peña.

Parte de dicho artículo establece que “las dos Cámaras se convocarán a sesiones extraordinarias o prorrogarán sus sesiones por decisión de la cuarta parte de los miembros de cualquiera de ellas; por resolución de los dos tercios de integrantes de la Comisión Permanente del Congreso, o por decreto del Poder Ejecutivo. El Presidente del Congreso o el de la Comisión Permanente deberán convocarlas en el término perentorio de cuarenta y ocho horas”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esto es reforzado por el artículo 37 del reglamento de la Cámara Baja, que señala que “la petición (de extraordinaria) presentada fuera de sesión, será formulada por escrito, firmada por quince Diputados, por lo menos, y dirigida al Presidente, con lo que este fijará el día y la hora de convocatoria”.

Habría votos pero son volátiles

El escenario en la Cámara de Diputados es cambiante en cuanto a los votos para avanzar hacia el juicio político, pero extraoficialmente se maneja que se podría conseguir la mayoría de dos tercios requerida para aprobar el libelo acusatorio.

Uno de los escenarios que se maneja es que la oposición, es decir, los 22 liberales (uno menos por la renuncia no cubierta de Alejo Ríos), más 6 colorados disidentes y 8 del tercer espacio, suman 36 votos asegurados a favor de aprobar el libelo.

Le faltarían 5 para llegar a los 41 mínimos que requieren para tener quórum, números que podrían obtener de la Bancada ANR “B” oficialista, que tiene 7 diputados, pudiendo llegar a 43 presentes,

Para aprobar el libelo acusatorio en Diputados, la Constitución Nacional exige una mayoría de dos tercios (de los presentes, no del total de la Cámara), es decir, si hay 43 presentes, con 28 votos podrían aprobar el libelo.

La otra posibilidad, si es que los oficialistas pretenden frenar el juicio político, es que asistan en masa, elevando el quórum hasta 78 (ya que aún no juraron los suplentes de Alejo Ríos y Sebastián Remesowski).

Con esto, los opositores y colorados disidentes requerirán de 52 votos, de lo contrario, la acusación quedará rechazada, impidiendo que Peña sea juzgado de vuelta por el mismo caso.

Finalmente, un escenario que ahorraría todo este proceso es que Peña eventualmente presente su renuncia al cargo, con lo que directamente deberá asumir en su reemplazo el vicepresidente Pedro Alliana.