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Política
05 de noviembre de 2026 - 17:26

A Tacumbú o Emboscada: Peña no puede salir e irse a su quinta en San Bernardino, dice Paredes

La senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) advirtió que al aceptar la renuncia de Santiago Peña se le otorgan fueros, y que con esto los colorados demuestran que montaron un gran teatro al aprobar el libelo acusatorio. Subrayó que el exmandatario no puede salir del Palacio de López solo para irse a esperar tranquilo a su mansión en San Bernardino ni fugarse al exterior mediante alguna embajada.

Por ABC Color
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Horas antes de que el Senado aceptara la dimisión del exmandatario, Paredes había señalado que la bancada opositora se negaba a aceptar la salida porque esto blindaría judicialmente a Santiago Peña.

“Si aceptamos la renuncia, automáticamente Santiago Peña adquiere fueros. Y la idea es salvarlo de la justicia”, advirtió. Dijo, además, que, al aceptar la dimisión, el oficialismo “otorga fueros a este delincuente”.

Lea más: Policía bloquea acceso a la mansión de Santi Peña en Sanber

Lourdes Cabrera, oradora principal, habla con micrófono mientras otros escuchan atentamente, en un ambiente formal legislativo.
Yolanda Paredes, centro, argumenta a favor del juicio político contra Santiago Peña

Este muchacho, Santiago Peña, tiene que estar preso, tiene que salir una orden de captura, así como se hizo con esta gente de Ueno, en la misma circunstancia. Prisión preventiva a la cárcel, a Tacumbú o Emboscada”, sentenció.

¿Por qué la oposición se negaba a aceptar la dimisión en el Senado?

La parlamentaria también acusó a los diputados colorados de haber hecho “un gran teatro para hacerle creer a la ciudadanía que ellos están de acuerdo” con la destitución por juicio político, solo para que el oficialismo en el Senado operara para aceptar la renuncia.

La legisladora sostuvo que los oficialistas “subestiman bastante a la población”. “La ciudadanía está harta de la impunidad, harta. Santiago Peña no puede salir, ir a San Bernardino, a su quinta y esperar para ver qué es lo que sucede”, aseveró.

Yolanda Paredes, senadora de Cruzada Nacional. Foto de Prensa Senado.
Yolanda Paredes, senadora de Cruzada Nacional. Foto de Prensa Senado.

¿Existe riesgo de fuga del exmandatario al exterior?

Dijo además que manejan información de que algunas embajadas “están intercediendo por él, inclusive él viendo la posibilidad de abandonar Paraguay”.

Mujer sostiene cartel que dice 'ROBAR es un DELITO SOLO para los pobres', rodeada de manifestantes con gorra roja y celulares.
Un grupo de manifestantes se reune para demandar el juicio político a Santiago Peña

¿Cómo reaccionó el oficialismo ante la crisis política?

En cuanto a la postura del sector oficialista, indicó que desconoce el rumbo que manejan. “No sé cómo van a volver al quincho, porque salieron todos del quincho corriendo. Ahora tienen que volver todos y, mientras ellos están en ese corre-corre, el país está a la deriva”, concluyó.

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