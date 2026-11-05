A Tacumbú o Emboscada: Peña no puede salir e irse a su quinta en San Bernardino, dice Paredes

Horas antes de que el Senado aceptara la dimisión del exmandatario, Paredes había señalado que la bancada opositora se negaba a aceptar la salida porque esto blindaría judicialmente a Santiago Peña.

“Si aceptamos la renuncia, automáticamente Santiago Peña adquiere fueros. Y la idea es salvarlo de la justicia”, advirtió. Dijo, además, que, al aceptar la dimisión, el oficialismo “otorga fueros a este delincuente”.

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“Este muchacho, Santiago Peña, tiene que estar preso, tiene que salir una orden de captura, así como se hizo con esta gente de Ueno, en la misma circunstancia. Prisión preventiva a la cárcel, a Tacumbú o Emboscada”, sentenció.

¿Por qué la oposición se negaba a aceptar la dimisión en el Senado?

La parlamentaria también acusó a los diputados colorados de haber hecho “un gran teatro para hacerle creer a la ciudadanía que ellos están de acuerdo” con la destitución por juicio político, solo para que el oficialismo en el Senado operara para aceptar la renuncia.

La legisladora sostuvo que los oficialistas “subestiman bastante a la población”. “La ciudadanía está harta de la impunidad, harta. Santiago Peña no puede salir, ir a San Bernardino, a su quinta y esperar para ver qué es lo que sucede”, aseveró.

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¿Existe riesgo de fuga del exmandatario al exterior?

Dijo además que manejan información de que algunas embajadas “están intercediendo por él, inclusive él viendo la posibilidad de abandonar Paraguay”.

¿Cómo reaccionó el oficialismo ante la crisis política?

En cuanto a la postura del sector oficialista, indicó que desconoce el rumbo que manejan. “No sé cómo van a volver al quincho, porque salieron todos del quincho corriendo. Ahora tienen que volver todos y, mientras ellos están en ese corre-corre, el país está a la deriva”, concluyó.