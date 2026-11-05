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Nacionales
05 de noviembre de 2026 - 07:27

Juicio político a Peña y Alliana: Policía refuerza la seguridad en inmediaciones del Congreso

Una persona sostiene un cartel durante una manifestación en contra del Gobierno de Paraguay y la intervención de Ueno bank, en Asunción (Paraguay). El presidente de Paraguay, Santiago Peña, promulgó una ley aprobada en tiempo récord por el Congreso para agilizar la entrega, en un plazo mínimo de 24 horas, de los recursos retenidos a miles de clientes en el intervenido Ueno bank.
Una persona sostiene un cartel durante una manifestación en contra del Gobierno de Paraguay y la intervención de Ueno bank, en Asunción (Paraguay). El presidente de Paraguay, Santiago Peña, promulgó una ley aprobada en tiempo récord por el Congreso para agilizar la entrega, en un plazo mínimo de 24 horas, de los recursos retenidos a miles de clientes en el intervenido Ueno bank. Juan Pablo Pino

La Policía Nacional desplegará entre 500 y 600 agentes en inmediaciones del Congreso ante el pedido de juicio político a Santiago Peña y Pedro Alliana.

Por ABC Color
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Un importante operativo de seguridad dispuso la Policía Nacional en inmediaciones del Congreso Nacional ante la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, convocada para las 10:00, en la que se encuentra previsto el tratamiento del pedido de juicio político contra el presidente Santiago Peña.

El dispositivo contempla entre 500 y 600 agentes policiales, según informó el jefe de la Comisaría 3.ª de Asunción, comisario Alberto Morínigo.

El jefe policial señaló que el personal fue dispuesto para garantizar la seguridad tanto de los legisladores como de las personas que decidan manifestarse en las inmediaciones de la sede del Poder Legislativo.

Lea más: “El jefe principal es Cartes”: Villalba exige juicio político a Peña y Alliana

Garantizan derecho a manifestarse

Morínigo aseguró que la Policía respetará el derecho a la manifestación de los ciudadanos autoconvocados, al tiempo de mantener las condiciones de seguridad durante el desarrollo de la sesión extraordinaria.

“Precautelando, la Policía dispuso esta cantidad de personal para dar garantía tanto a las personas que estarán viniendo a manifestarse como los legisladores que estarían tratando el tema en la fecha”, expresó.

Ayer, durante las manifestaciones contra el gobierno de Peña se registraron incidentes, luego de que la Policía utilizará gas pimienta contra los movilizados.

Personas sostienen carteles durante una manifestación en contra del Gobierno de Paraguay y la intervención de Ueno bank, en Asunción (Paraguay). El presidente de Paraguay, Santiago Peña, promulgó una ley aprobada en tiempo récord por el Congreso para agilizar la entrega, en un plazo mínimo de 24 horas, de los recursos retenidos a miles de clientes en el intervenido Ueno bank.
Personas sostienen carteles durante una manifestación en contra del Gobierno de Paraguay y la intervención de Ueno bank, en Asunción (Paraguay). El presidente de Paraguay, Santiago Peña, promulgó una ley aprobada en tiempo récord por el Congreso para agilizar la entrega, en un plazo mínimo de 24 horas, de los recursos retenidos a miles de clientes en el intervenido Ueno bank.

Cierran calles en inmediaciones del Congreso

Como parte del operativo, la Policía Nacional dispuso el cierre de varias calles consideradas estratégicas para la circulación en la zona del Congreso.

Entre las arterias afectadas se encuentran la calle Río Manduvirá y la avenida Stella Maris, en el tramo comprendido entre Río Jejuí y Cordillera del Amambay.

Las restricciones forman parte de las medidas preventivas adoptadas para resguardar el perímetro del edificio legislativo y ordenar la circulación durante la jornada.

Por su parte, ciudadanos autoconvocados anunciaron una movilización para las 18:00. La convocatoria estará supeditada a la decisión que adopten los legisladores durante el tratamiento del pedido de juicio político.

Lea más: Juicio político: presentan libelo acusatorio contra Peña y Alliana

Personas sostienen carteles durante una manifestación en contra del Gobierno de Paraguay y la intervención de Ueno bank, este miércoles en Asunción (Paraguay). El presidente de Paraguay, Santiago Peña, promulgó una ley aprobada en tiempo récord por el Congreso para agilizar la entrega, en un plazo mínimo de 24 horas, de los recursos retenidos a miles de clientes en el intervenido Ueno bank.
Personas sostienen carteles durante una manifestación en contra del Gobierno de Paraguay y la intervención de Ueno bank, este miércoles en Asunción (Paraguay). El presidente de Paraguay, Santiago Peña, promulgó una ley aprobada en tiempo récord por el Congreso para agilizar la entrega, en un plazo mínimo de 24 horas, de los recursos retenidos a miles de clientes en el intervenido Ueno bank.

Pedido de juicio político tras intervención a Ueno

El pedido de juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana fue presentado por sectores de la oposición y algunos legisladores colorados disidentes.

La iniciativa se produjo luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) iniciara un procedimiento de resolución de Ueno Bank, tras detectar un índice negativo de solvencia.

La Cámara de Diputados tiene prevista una sesión extraordinaria a las 10:00 para tratar el pedido contra Peña. Posteriormente, en otra sesión, sería abordada la solicitud de destitución del vicepresidente Alliana.

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