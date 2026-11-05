La Cámara de Diputados resolvió hoy archivar el pedido de juicio político promovido contra el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, tras una breve sesión en la que el bloque mayoritario de la ANR impuso su fuerza numérica para frenar el proceso acusatorio planteado por la oposición.

La moción de enjuiciamiento constitucional no prosperó al alcanzar únicamente 30 votos favorables frente a los 48 votos en contra del pleno, conformados por la bancada colorada que mocionó el rechazo y el inmediato cierre de debate. Con el archivo definitivo de la solicitud en la Cámara Baja, el oficialismo blindó la figura de Alliana, allanando el camino reglamentario para su sucesión al frente del Poder Ejecutivo una vez completado el tratamiento legislativo en torno a Santiago Peña.

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Así votaron los diputados por el juicio político a Pedro Alliana