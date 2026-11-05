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Política
05 de noviembre de 2026 - 14:45

Así votaron los diputados por el juicio político a Pedro Alliana

Pedro Alliana, con camisa azul y saco negro, habla frente a un micrófono en un ambiente formal con decoraciones gubernamentales.
Pedro Alliana habla frente a un micrófono en una conferencia de prensa en la Residencia oficial.

La Cámara de Diputados definió hoy el pedido de juicio político promovido contra el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, tras una breve sesión en la que el pleno dejó sentada su postura política frente al proceso impulsado por sectores de la oposición.

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La Cámara de Diputados resolvió hoy archivar el pedido de juicio político promovido contra el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, tras una breve sesión en la que el bloque mayoritario de la ANR impuso su fuerza numérica para frenar el proceso acusatorio planteado por la oposición.

La moción de enjuiciamiento constitucional no prosperó al alcanzar únicamente 30 votos favorables frente a los 48 votos en contra del pleno, conformados por la bancada colorada que mocionó el rechazo y el inmediato cierre de debate. Con el archivo definitivo de la solicitud en la Cámara Baja, el oficialismo blindó la figura de Alliana, allanando el camino reglamentario para su sucesión al frente del Poder Ejecutivo una vez completado el tratamiento legislativo en torno a Santiago Peña.

Lea más: EN VIVO, Caso Ueno: Santiago Peña ¿renuncia o va a juicio político?

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