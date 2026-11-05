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Política
05 de noviembre de 2026 - 10:17

Bancada B de ANR apoyará juicio político contra Santiago Peña, pero no contra Alliana

Santiago Peña con traje oscuro y corbata clara habla, mientras Pedro Alliana, también en traje oscuro, lo observa atentamente.
Santiago Peña y Pedro Alliana.Gentileza/Presidencia de la República del Paraguay

El diputado Hugo Meza, líder de la bancada B de Honor Colorado, anunció que los nueve integrantes del bloque acompañarán el eventual juicio político contra Santiago Peña, pero no respaldarán la destitución del vicepresidente Pedro Alliana. Además, adelantó que promoverán que este último asuma la Presidencia de la República si Peña es destituido.

Por ABC Color
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La bancada B de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en la Cámara de Diputados resolvió acompañar el eventual juicio político contra el presidente Santiago Peña, pero no apoyará una eventual destitución del vicepresidente Pedro Alliana. Así lo anunció este jueves el diputado Hugo Meza, líder de dicho bloque parlamentario, quien confirmó que la decisión fue adoptada por unanimidad entre sus nueve integrantes.

“Dada la coyuntura, creemos conveniente que los nueve miembros de la bancada B de la ANR vamos a acompañar el juicio político al Presidente, no así al Vicepresidente. Esa es la decisión que acabamos de tomar”, manifestó.

La decisión marca una diferencia en el tratamiento político que la bancada plantea para ambos integrantes del Poder Ejecutivo, en medio del escenario de cuestionamientos al Gobierno y de las conversaciones sobre un eventual juicio político contra Peña.

Lea más: Juicio político: Peña “debe irse porque se ha perdido la confianza en él”, dice la oposición

Bancada B respalda a Alliana y descarta una conspiración

Meza también descartó que Alliana haya tenido algún tipo de participación en una supuesta conspiración contra el mandatario.

Según sostuvo, el vicepresidente no buscó generar las condiciones para llegar a la Presidencia, sino que quedó situado en ese escenario como consecuencia de la coyuntura política.

“Hemos conversado con el vicepresidente Alliana sobre esta decisión y hay que aclarar que en todo momento él buscó la posibilidad y estuvo cerca del presidente. Él (Alliana) no buscó este espacio, no conspiró, simplemente hoy la historia le pone en este lugar”, expresó .

Impulsarán a Pedro Alliana para asumir la Presidencia

Meza fue más allá y anunció que la bancada B de la ANR no solo evitará acompañar una eventual destitución del vicepresidente, sino que también impulsará que Alliana asuma la Presidencia de la República si finalmente se concreta la salida de Santiago Peña mediante un juicio político.

Lea más: ¿Qué es el juicio político, cómo se tramita y qué mayorías definen su desenlace?

“Por el Paraguay, por el Partido Colorado y por todo lo que nosotros estamos en la clase política, vamos a acompañar para que él asuma (Alliana) en un momento difícil, donde nuestro pueblo necesita recobrar la confianza y credibilidad, de poder volver a los andariveles de tener una República sostenible en el corto y mediano plazo”, manifestó.

El pedido de juicio político contra Santiago Peña y Pedro Alliana será estudiado en sesión extraordinaria prevista para las 10:00 en la Cámara de Diputados. La propuesta fue presentada por la oposición, luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) iniciara un procedimiento de resolución de Ueno Bank.

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