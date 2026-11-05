Riera entrega renuncia de Peña al Congreso: “Está dolido y triste, pero tranquilo”

Tras el anuncio de Santiago Peña en sus redes, el ministro del Interior, Enrique Riera, entregó este jueves por la tarde ante el Congreso Nacional la renuncia del Presidente de la República.

El documento formaliza la decisión anunciada por el mandatario durante la mañana, en medio de la crisis política desatada tras los cuestionamientos por la situación de Ueno Bank y el avance de un pedido de juicio político en su contra.

Riera explicó que la dimisión responde a la necesidad de garantizar la estabilidad institucional y activar los mecanismos de sucesión presidencial de manera pacífica.

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¿Cuándo Santi Peña decidió renunciar?

Según indicó, Peña tomó la decisión luego de una serie de acontecimientos políticos que evidenciaron la pérdida de respaldo de referentes del oficialismo.

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“Se da por necesidad de darle estabilidad a la República y activar los mecanismos de sucesión de una forma pacífica y tranquila, dejando de lado cualquier diferencia política o personal”, expresó el ministro.

Añadió que la entrega del documento ante la Mesa de Entrada del Senado constituye el procedimiento formal para que el Congreso pueda analizarlo.

Consultado sobre el estado anímico del Presidente, Riera aseguró que Peña “está dolido y triste, pero tranquilo”.

Riera explicó por qué Peña decidió renunciar

El ministro confirmó que la decisión se tomó este jueves por la mañana, después de que el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes; el titular del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez; el líder de la bancada oficialista en el Senado, Natalicio Chase, y diputados colorados comunicaran que respaldarían la destitución del mandatario.

“Cuando uno no tiene respaldo político, es claro”, sostuvo Riera al explicar uno de los factores que llevaron a Peña a presentar su renuncia.

Asimismo, descartó que la dimisión se haya definido durante la noche anterior. Según relató, las últimas 48 horas fueron especialmente difíciles para el presidente, quien priorizó resolver la situación de los ahorristas de Ueno Bank antes de tomar una decisión sobre su continuidad en el cargo.

En ese sentido, señaló que Peña buscó garantizar los mecanismos para que los clientes afectados pudieran recuperar sus depósitos. Mencionó que se completó la designación de los últimos miembros del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), que había quedado sin quórum, y que se trabajó para asegurar los pagos, con un aumento del límite hasta G. 40 millones.

Riera descartó renunciar antes para asumir como senador

Por otra parte, Riera explicó que no presentó previamente su renuncia como ministro del Interior para asumir su banca en el Senado, a la que fue electo. Según dijo, prefirió permanecer al lado de Peña hasta el último momento.

“En algún momento dado se manejó de que yo renuncie antes y él acepte para que yo asuma como senador, pero yo le dije que preferíamos quedar a su lado hasta el último minuto y que, una vez que el capitán renuncie, nosotros lo vamos a hacer”, declaró.

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Respondió a cuestionamientos contra Peña

El ministro también señaló que el proceso de aceptación de la renuncia presidencial no será inmediato, ya que el Congreso deberá convocar a sus integrantes y debatir el documento presentado.

“Esto toma su tiempo, hay que convocar, tienen que debatir. Entiendo que hay que aceptar la renuncia para colaborar con esta decisión que no fue fácil, pero es necesario”, expresó.

Asimismo, al ser consultado sobre la contradicción entre la renuncia de Peña y sus anteriores declaraciones respecto a la estabilidad del sistema financiero, pese a las dudas surgidas en torno a Ueno Bank, Riera respondió: “Tu pregunta es inoportuna, las responsabilidades las debe establecer la Justicia”.