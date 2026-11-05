Senadores exigen que prosiga el juicio político contra Peña tras rechazo de su renuncia

Tras una maniobra de los legisladores oficialistas que intentaron dejar sin quorum la sesión del Congreso para validar la renuncia del mandatario, la cúpula del Legislativo tuvo que admitir que la sesión quedó anulada.

En consecuencia, Peña continúa siendo constitucionalmente el Presidente de la República y la Cámara Alta se alista para juzgarlo de manera inminente por la crisis financiera y la impunidad que envuelve al colapso de Ueno Bank

El senador opositor Rubén Velázquez (Yo Creo) fustigó con dureza la actitud de la bancada oficialista, señalando que al dejar sin quorum la sesión para aceptar la renuncia del mandatario se convirtieron en cómplices directos del vaciamiento del sistema financiero.

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Ante los rumores de que Peña se encuentra en Argentina, Velázquez enfatizó que la exigencia de la ciudadanía es ver a Peña dando la cara ante los tribunales y no huyendo por la puerta trasera. “Manejamos de que el presidente se encuentra en Argentina y solicitó a Javier Milei asilo político”, manifestó.

En la misma línea, la senadora liberal Celeste Amarilla explicó que el propio presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, tuvo que admitir que la falta de quorum invalida el trámite de la renuncia, por lo que el libelo acusatorio formulado por la Cámara de Diputados pasa directamente a la órbita del Senado para la apertura formal del juicio político.

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Amarilla reveló además que el cartismo recurrió al vaciamiento de la sesión del Congreso al percatarse de que no contaba con los votos necesarios para aprobar la renuncia de Peña, ya que la oposición y sectores de la disidencia mantenían los números para el rechazo.

“Se equivocaron feo pensando que con eso evitaban la derrota; ahora no tienen más remedio que tratar el juicio político”, remarcó.

Reclaman a Peña dar la cara ante la ciudadanía

La postura en contra del plan de impunidad de Peña sumó voces firmes dentro de la propia bancada de la ANR. La senadora disidente Blanca Ovelar tildó de irresponsable el manoseo institucional y sostuvo que, ante la indignación popular, lo único jurídicamente potable es continuar el juicio político hasta sus últimas consecuencias

Por su parte, la senadora Lilian Samaniego remarcó que la Justicia debe determinar el grado exacto de responsabilidad de Santiago Peña en el vaciamiento de Ueno Bank y exigió a la Presidencia del Congreso la convocatoria inmediata a sesión extraordinaria para evitar mayor zozobra en el país.

Leite pide tratamiento de juicio político lo antes posible

Incluso dentro del ala conservadora del cuerpo legislativo, el senador Gustavo Leite admitió que la renuncia no tiene validez legal y que Peña sigue investido con la máxima representación de la República.

Leite señaló que cualquier blindaje caería de inmediato mediante un pedido de desafuero impulsado por la Justicia. “No sé si Peña está país, pero si viene va a tener que escuchar el repudio de toda la ciudadanía”, manifestó el legislador.

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“Vamos a esperar que la mesa directiva defina cuándo se va a llamar al tratamiento de juicio político. Vamos a tratar que sea lo antes posible, pero espero que se presente el acusado porque sin el acusado cómo va a haber juicio, pero el acusado ya renunció”, señaló.

Además, con la aceptación de la renuncia, Peña adquiere la senaduría vitalicia, con fueros parlamentarios.