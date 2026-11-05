ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Política
05 de noviembre de 2026 - 14:53

Esperanza Martínez: “Si aceptamos la renuncia de Santiago Peña, va a quedar con fueros”

Esperanza Martínez, senadora opositora. Foto: Prensa Senado.
Esperanza Martínez, senadora opositora. Foto: Prensa Senado.

La senadora Esperanza Martínez (PPC) expresó a través de sus redes que rechazan la renuncia de Santiago Peña a la presidencia de la República. A su criterio, al aceptar el documento, Peña igual permanece con fueros y se deben establecer otros mecanismos para desaforarlo y que se someta a la justicia.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

“No aceptamos la renuncia de Santiago Peña. Se tiene que hacer el Juicio político para él y el vicepresidente Alliana. Rechazamos los fueros para Santiago Peña. Castigo a todos los responsables y sus cómplices. El Paraguay necesita JUSTICIA. NO A PACTOS DE IMPUNIDAD”, tuiteó la referente de la posición.

Todo es un teatro

La misma explicó en comunicación con ABC Cardinal que teme que estas acciones sean solo una pantalla montada por el presidente de la ANR, Horacio Cartes. “En una primera etapa, el primer acto de esta comedia (SIC), es decir que el Partido Colorado, el presidente del Partido Colorado y todos los diputados del Partido Colorado están de acuerdo con el juicio político, se presenten masivamente e inician el juicio político. Acto segundo de esta comedia: aparece el presidente de la República, que decía que no, que no iba a renunciar, aparece con su renuncia”, relató la legisladora.

Lea más: Renunció Santiago Peña: la caída del Presidente por el caso Ueno Bank

Indicó que los colorados tenían planeado suspender desde un principio el juicio político con la excusa de aceptar la renuncia de Santiago Peña. “¿Qué significa esta pequeña diferencia? Que si él se va por juicio político, él (Peña) no tiene ningún fuero e inmediatamente puede formar parte de los delincuentes que han sido apresados y que van a empezar a ser investigados por la justicia. Si se acepta su renuncia, se convierte en senador vitalicio, por lo tanto tiene fueros, y vamos a necesitar que un juez inicie el pedido a la Cámara de Senadores para quitarle o no los fueros”, detalló Martínez.

Según la legisladora, esta demora protocolar, le da tiempo a Peña para huir de la justicia ya que nada garantiza que el proceso se de en un corto plazo ni que él, permanezca en el país en todo momento. “¿Cuánto tiempo va a pasar de eso? ¿Santiago Peña se va a quedar en el país? ¿Va a haber medidas para que él no pueda salir, se van a cerrar sus credenciales, sus pasaportes? ¿Se va a evitar que él se vaya, como se fue Bolsonaro a pocas horas de que terminaron las elecciones en Brasil? ¿Tenemos esa garantía, nos da garantía de eso los diputados que en este momento van a suspender el juicio político?”, cuestionó.

Lea más: Directivos de Ueno Bank detenidos: quién es quién y cuál era el rol de cada uno

El triunvirato de oro

Para ella, todo es parte de una tragicomedia guionada desde la Junta de Gobierno de la ANR. “Necesitaban blanquearse y limpiarse frente al pueblo paraguayo, pero son los mismos; este proyecto era un trinomio de oro. Aquí estaba Horacio Cartes, estaba Alliana y estaba Santiago Peña. Se pelearon por la disputa, pero son los mismos, los tres responsables desde el inicio hasta el día de hoy”, denunció la exministra de Salud.

Sobre si existen los votos necesarios para rechazar la denuncia, ella sostuvo que al menos la bancada democrática de la oposición, acompaña esta postura. “Sabemos que no tenemos la mayoría, pero veremos. Si hace unas horas teníamos el voto mayoritario y la indignación de todos los diputados de la bancada oficialista, ¿por qué van a cambiar de opinión? ¿Por qué no lo sacan por juicio político? ¿Por qué van a aceptar la renuncia?”, resaltó.

Lea más: Ueno Bank: no habrá correo; el BCP habilitará plataforma de registro y consulta para ahorristas afectados

“Ellos son los que tienen que responder. ¿Por qué pasan de una euforia donde iban a defender hasta la muerte a los ahorristas, a los tres millones de paraguayos, la indignación, la justicia a una condescendencia? Puedo estar equivocada y ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque y esto termine en juicio político y Santiago Peña se vaya por la puerta de atrás, como se tiene que ir”, concluyó.

Lo
más leído
del día

01
Política
Renunció Santiago Peña: la caída del Presidente por el caso Ueno Bank
Ver más
02
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Este es el mail oficial para el cobro del anticipo y el correo debe llegar hoy
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: no habrá correo; el BCP habilitará plataforma de registro y consulta para ahorristas afectados
Ver más
04
Política
Arranca la sesión: toda la Cámara de Diputados ya adelantó voto a favor del juicio político a Santiago Peña
Ver más
05
Política
Reunión clave en la ANR: Cartes y Alliana planifican sucesión presidencial
Ver más

Te puede interesar