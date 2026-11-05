Esperanza Martínez: “Si aceptamos la renuncia de Santiago Peña, va a quedar con fueros”

“No aceptamos la renuncia de Santiago Peña. Se tiene que hacer el Juicio político para él y el vicepresidente Alliana. Rechazamos los fueros para Santiago Peña. Castigo a todos los responsables y sus cómplices. El Paraguay necesita JUSTICIA. NO A PACTOS DE IMPUNIDAD”, tuiteó la referente de la posición.

No aceptamos la renuncia de Santiago Peña. Se tiene que hacer el Juicio político para él y el vicepresidente Alliana. Rechazamos los fueros para Santiago Peña. Castigo a todos los responsables y sus cómplices. El Paraguay necesita JUSTICIA. NO A PACTOS DE IMPUNIDAD. pic.twitter.com/eg6dinVTSI — Esperanza Martinez (@esperanza_py) November 5, 2026

Todo es un teatro

La misma explicó en comunicación con ABC Cardinal que teme que estas acciones sean solo una pantalla montada por el presidente de la ANR, Horacio Cartes. “En una primera etapa, el primer acto de esta comedia (SIC), es decir que el Partido Colorado, el presidente del Partido Colorado y todos los diputados del Partido Colorado están de acuerdo con el juicio político, se presenten masivamente e inician el juicio político. Acto segundo de esta comedia: aparece el presidente de la República, que decía que no, que no iba a renunciar, aparece con su renuncia”, relató la legisladora.

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Indicó que los colorados tenían planeado suspender desde un principio el juicio político con la excusa de aceptar la renuncia de Santiago Peña. “¿Qué significa esta pequeña diferencia? Que si él se va por juicio político, él (Peña) no tiene ningún fuero e inmediatamente puede formar parte de los delincuentes que han sido apresados y que van a empezar a ser investigados por la justicia. Si se acepta su renuncia, se convierte en senador vitalicio, por lo tanto tiene fueros, y vamos a necesitar que un juez inicie el pedido a la Cámara de Senadores para quitarle o no los fueros”, detalló Martínez.

Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. pic.twitter.com/RBz6IfFV9L — Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026

Según la legisladora, esta demora protocolar, le da tiempo a Peña para huir de la justicia ya que nada garantiza que el proceso se de en un corto plazo ni que él, permanezca en el país en todo momento. “¿Cuánto tiempo va a pasar de eso? ¿Santiago Peña se va a quedar en el país? ¿Va a haber medidas para que él no pueda salir, se van a cerrar sus credenciales, sus pasaportes? ¿Se va a evitar que él se vaya, como se fue Bolsonaro a pocas horas de que terminaron las elecciones en Brasil? ¿Tenemos esa garantía, nos da garantía de eso los diputados que en este momento van a suspender el juicio político?”, cuestionó.

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El triunvirato de oro

Para ella, todo es parte de una tragicomedia guionada desde la Junta de Gobierno de la ANR. “Necesitaban blanquearse y limpiarse frente al pueblo paraguayo, pero son los mismos; este proyecto era un trinomio de oro. Aquí estaba Horacio Cartes, estaba Alliana y estaba Santiago Peña. Se pelearon por la disputa, pero son los mismos, los tres responsables desde el inicio hasta el día de hoy”, denunció la exministra de Salud.

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Sobre si existen los votos necesarios para rechazar la denuncia, ella sostuvo que al menos la bancada democrática de la oposición, acompaña esta postura. “Sabemos que no tenemos la mayoría, pero veremos. Si hace unas horas teníamos el voto mayoritario y la indignación de todos los diputados de la bancada oficialista, ¿por qué van a cambiar de opinión? ¿Por qué no lo sacan por juicio político? ¿Por qué van a aceptar la renuncia?”, resaltó.

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“Ellos son los que tienen que responder. ¿Por qué pasan de una euforia donde iban a defender hasta la muerte a los ahorristas, a los tres millones de paraguayos, la indignación, la justicia a una condescendencia? Puedo estar equivocada y ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque y esto termine en juicio político y Santiago Peña se vaya por la puerta de atrás, como se tiene que ir”, concluyó.