Este viernes a las 10:00 Peña o su defensa acuden al Senado

El pleno de la Cámara Alta sesionó anoche hasta las 21:15 para escuchar el libelo acusatorio presentado por los fiscales de la acusación: los diputados Rocío Vallejos (PPQ), Rodrigo Blanco (PLRA), Pedro Gómez (PLRA), Mauri Espínola (ANR, disidente), Carlos Núñez Salinas (ANR), Billy Vaesken (PLRA), Freddy Franco (PLRA) y Raúl Benítez (Ind.).

¿Cuándo debe presentar Santiago Peña su defensa ante el Senado?

Al término de la sesión, el titular del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, explicó que se establecieron cinco sesiones conforme al reglamento interno del Congreso para finiquitar el proceso contra Santiago Peña.

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Indicó que la primera sesión concluyó en la noche del jueves y que ahora se corre traslado al mandatario renunciante para que, en un plazo de 12 horas, presente sus descargos. Por lo tanto, se encuentra convocado para las 10:00 de este viernes con la presencia de Peña o de sus abogados defensores.

¿Por qué el Congreso estableció cinco sesiones para el juicio político?

Núñez insistió en que el pleno está obligado a respetar el reglamento con rigurosidad debido a que el Paraguay arrastra cuestionamientos y advertencias de “expresidentes” ante los organismos internacionales.

Hizo alusión directa al caso de Fernando Lugo, destituido por juicio político en 2012 tras La Masacre de Curuguaty. Si bien la Corte Suprema de Justicia rechazó las acciones legales presentadas por el exmandatario en contra de su destitución en 2012 y 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió estudiar su demanda contra el Estado paraguayo en diciembre de 2021, un expediente que continúa abierto.

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¿Cómo inciden los antecedentes de la Corte Interamericana en este proceso?

Debido a estas repercusiones jurídicas externas, la mesa directiva remarcó que el debido proceso es ineludible para otorgarle plena validez institucional al procedimiento y evitar futuras nulidades o demandas internacionales.

En esa línea, Núñez indicó que la segunda sesión —prevista para las 10:00 del viernes— recibirá la defensa formal de Santiago Peña, la cual podrá durar el tiempo que el acusado requiera para exponer sus argumentos.

¿Qué pasos siguen en el cronograma de sesiones de la Cámara Alta?

De acuerdo con el esquema trazado por el Senado, las siguientes etapas se cumplirán de manera sucesiva durante la jornada (aunque podrían adelantarse los tiempos):

Tercera sesión (13:00): Se destinará a la presentación y evaluación de las pruebas ofrecidas por las partes.

Cuarta sesión (tarde): Se abrirá el debate para la exposición de los alegatos conclusivos de la acusación y de la defensa.

Quinta sesión (noche): El pleno evaluará el fondo del asunto y se prevé la votación definitiva que podría cerrarse en horas de la noche.

Finalmente, en un mensaje dirigido a la ciudadanía, la presidencia del Congreso pidió a los manifestantes volver a sus hogares en calma y prometió que la institución trabajará de inmediato en proyectos de ley destinados a brindar asistencia y soluciones a los ahorristas afectados.