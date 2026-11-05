Leite: “La gente quiere ver preso a Peña, yo también”

Luego de la insólita sesión extraordinaria del Congreso (Cámaras de Diputados y Senadores) que quedó sin quorum ante el avance de votos a favor por rechazo de la renuncia del presidente Santiago Peña. , arrastrado por la crisis de Ueno Bank, senadores colorados solicitaron la convocatoria urgente de sesión extra para el tratamiento del juicio político al mandatario.

En la sala bicameral del Congreso, varios legisladores votaron por el rechazo de la renuncia del mandatario, el bloque de diputados colorados oficialistas dejó sin quorum, lo que motivó que la sesión quede sin efecto. Es decir, no se aceptó la renuncia.

Sobre el punto, las senadoras Lilian Samaniego y Blanca Ovelar (ANR), manifestaron que ante la sesión sin quorum, el presidente del Congreso, senador Basilio Núñez, debe firmar la resolución por la cual convoca a sesión extra del Senado para el seguimiento del juicio político a Santiago Peña.

Más temprano, en la Cámara de Diputados, por unanimidad, se aprobó el líbero acusatorio.

“Ligará su puteada de su vida”

Por su parte, el senador colorado cartista Gustavo Leite dijo que nadie “en su sano juicio le otorgará inmunidad” a Santiago Peña. Indicó que es incierto que Peña se presente pero que si lo hace, tendrá ”la puteada de su vida".

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Por último, aludiendo a Peña, el parlamentario colorado, añadió: “la gente quiere verle preso, y yo también”. Leite, en las últimas semanas, fue muy crítico a la gestión de Peña, incluso antes de ser designado embajador paraguayo en Estados Unidos por menos de un año.