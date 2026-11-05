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Política
05 de noviembre de 2026 - 19:40

Leite: “La gente quiere ver preso a Peña, yo también”

Silvio Ovelar y Derlis Osorio en debate, rodeados de otros legisladores en ambiente formal, con expresiones serias y botellas de agua en la mesa.
Gustavo Leite en el uso de la palabra en la sesión bicameral en la que se trató la renuncia presentada por Santiago Peña a la Presidencia de la República tras el escándalo por el caso Ueno Bank.

Tras la fallida sesión extra del Congreso convocada para aceptar o rechazar la renuncia de Santiago Peña, los senadores colorados Gustavo Leite, Lilian Samaniego y Blanca Ovelar, pidieron el llamado urgente de la sesión para tratar el pedido de juicio político, que se aprobó en la Cámara de Diputados. Leite dijo que la “gente quiere ver preso a Peña” y agregó que respalda la idea.

Por ABC Color
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Luego de la insólita sesión extraordinaria del Congreso (Cámaras de Diputados y Senadores) que quedó sin quorum ante el avance de votos a favor por rechazo de la renuncia del presidente Santiago Peña. , arrastrado por la crisis de Ueno Bank, senadores colorados solicitaron la convocatoria urgente de sesión extra para el tratamiento del juicio político al mandatario.

En la sala bicameral del Congreso, varios legisladores votaron por el rechazo de la renuncia del mandatario, el bloque de diputados colorados oficialistas dejó sin quorum, lo que motivó que la sesión quede sin efecto. Es decir, no se aceptó la renuncia.

Sobre el punto, las senadoras Lilian Samaniego y Blanca Ovelar (ANR), manifestaron que ante la sesión sin quorum, el presidente del Congreso, senador Basilio Núñez, debe firmar la resolución por la cual convoca a sesión extra del Senado para el seguimiento del juicio político a Santiago Peña.

Más temprano, en la Cámara de Diputados, por unanimidad, se aprobó el líbero acusatorio.

Hombres y mujeres en el recinto legislativo, algunos felices y tranquilos, conversando. Destacan Santiago Amarilla Ríos y Hugo Joel Meza.
La senadora Lilian Samaniego saluda al diputado Raúl Latorre en la sesión bicameral en la que se trató la renuncia presentada por Santiago Peña a la Presidencia de la República tras el escándalo por el caso Ueno Bank.

“Ligará su puteada de su vida”

Por su parte, el senador colorado cartista Gustavo Leite dijo que nadie “en su sano juicio le otorgará inmunidad” a Santiago Peña. Indicó que es incierto que Peña se presente pero que si lo hace, tendrá ”la puteada de su vida".

Por último, aludiendo a Peña, el parlamentario colorado, añadió: “la gente quiere verle preso, y yo también”. Leite, en las últimas semanas, fue muy crítico a la gestión de Peña, incluso antes de ser designado embajador paraguayo en Estados Unidos por menos de un año.

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