Oficialistas dejan sin quórum sesión ante falta de votos para aceptar renuncia de Peña

En un giro político histórico provocado por la crisis desatada en torno a Ueno Bank y la presión de un inminente juicio político, el Congreso de la Nación llevó adelante este jueves una sesión conjunta de carácter urgente para tratar la renuncia presentada por el presidente de la República, Santiago Peña.

Sin embargo, tras un largo debate y durante la votación, los colorados oficlistas dejaron la sesión sin quórum tras notar que se quedaban sin votos para aceptar la renuncia de Peña y convocar así a Pedro Alliana como titular del Ejecutivo.

La oposición se mantuvo en su postura de que aceptar la renuncia de Peña era darle impunidad, pues adquiriría la senaduría vitalicia, obteniendo así fueros parlamentarios.

Además, insistieron en seguir con el juicio político iniciado en Cámara de Diputados, donde hubo aprobación por unanimidad.

En tanto, los colorados oficialistas sotuvieron que aceptar la renuncia de Peña era devolver la paz a la ciudadanía de forma más rápida, atendiendo que seguir con el juicio político tomaría más tiempo.

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Declaraciones durante la sesión

Durante las intervenciones, el senador liberal Líder Amarilla recordó que la Cámara de Diputados aprobó con unanimidad el inicio del proceso de juicio político en su contra.

“En este momento teníamos que estar tratando la conitunidad de ese juicio político. Si aceptamos esta renuncia, lo que estamos haciendo es que Santiago Peña adquiera fueros y que todo el dinero que se robó, quede impune, porque la Fiscalía no le va a poder imputar”, subayó.

Añadió además: “Estamos en desacuerdo y ni siquiera se tenía que haber tratado esta renuncia”.

En tanto, el colorado cartista Yamil Esgaib dijo: “Nuestro argumento para aceptar es la brevedad que se necesita para pasar a otro tema. En la medida que se aumenta en el tiempo esta situación, se van dando situaciones desagradables en la calle”.

Acotó que los senadores tendrán tiempo de hablar de un desafuero de Peña, si hay un pedido de la Fiscalía. “Pero hoy necesitamos esta tranquilidad, aceptar la renuncia y que luego el Senado resuelva el pedido de desafuero que de seguro va a venir”, concluyó.

Por su parte, Celeste Amarilla resaltó que “volvió el cartismo y con el cartismo vuelve el autoritarismo, así como la violación de la Constitución”.

“La renuncia del señor Peña tuvo que haber venido ayer. La renuncia de Peña no interrumpe un proceso iniciado y esta Constitución se respeta, no se interpreta”, manifestó la senadora liberal.

A su vez, la senadora opositora Yolanda Paredes criticó a los colorados por convertir en senador vitalicio a Peña de ser aceptada su renuncia.

“Le van a blindar a un delincuente y esa es la responsabilidad que van a cargar sobre sus hombros. Van a tener que explicar a sus vecinos lo que hicieron, que fueron cómplices de un delincuente y le han convertido en senador vitalicio. Asuman ustedes esa concenciencia, porque yo jamás voy a aceptar esa renuncia”, puntualizó.

El diputado Raúl Benítez manifestó que es fácil decir que pasemos de página. Subrayó que sus colegas se están equivocando con esta decisión, y ponen combustible a un problema que arde, porque le dicen a la gente que le dan un pasaje de impunidad a Santiago Peña. “Se están equivocando. Dicen que estas acciones son para que no haya violencia, pero en realidad la violencia vino desde las instituciones que no protegieron a la gente, que no cuidaron la plata de los ahorristas. Lo que corresponde es que siga el juicio político. Necesitamos saber dónde está la plata”, sentenció.

Por su parte, el senador Rafael Filizzola, subrayó que no tienen derecho a obrar de otra manera. “Esta no es solamente la causa de algunos senadores o diputados, sino la causa de 3 millones de personas estafadas desde el Estado por una organización criminal compuesta por altos funcionarios públicos, por empresarios y liderada por el presidente de la República Santiago Peña”, manifestó.

El diputado colorado Rodrigo Gamarra manifestó que aceptar la renuncia no significa aceptar ni blanquear ningún tipo de acción que tuvo el presidente Santiago Peña. “Es para decidir si queremos que esto tenga un corte definitivo, que las instituciones funcionen y que la gente recupere su dinero”, sentenció. Agregó además que se priorice a los ahorristas que están preocupados por su dinero.

Congreso no recibió notificación de salida de Peña del país

La diputada Johanna Ortega había consultado si existe alguna notificación de la eventual salida del presidente Santiago Peña del país, ante rumores de que se encuentra en Argentina. El secretario del Congreso respondió y manifestó que no se recibió ninguna notificación presidencial de la salida de Santiago Peña del país.

Continuando con los oradores, el senador Carlos Núñez manifestó un “no a la impunidad. No queremos que el pueblo paraguayo vuelva a salir estafados en las calles”, señaló. Manifestó que los congresistas no pueden ser cómplices de imnunidad de Peña. “Queremos que mañana esté en la cárcel este inútil de presidente”, sentenció.

La senadora Esperanza Martínez expresó su solidaridad a la ciudadanía afectada. Manifestó que “la suerte está echada”. Subrayó que se armó una telenovela de tres actos con el juicio político o renuncia del presidente Santiago Peña, la crisis financiera. “La gente quiere la plata en su bolsillo, quiere seguir viviendo y quiere justicia”, aseveró. Destacó que el principal responsable de esta estafa es el presidente Santiago Peña, quien había dicho en su campaña que no tiene dinero, pero ahora es millonario. Manifestó que la oposición abandonará la sesión si el oficialismo busca aceptar la renuncia de Peña.

El diputado colorado disidente Mauricio Espínola, durante su alocución, expresó que rechaza la renuncia de Peña y pide que siga el juicio político.

Por su parte, el diputado colorado discidente Roberto González, defendió el rechazo de la renuncia de Peña y seguir con el juicio Político. Manifestó que Peña no es merecedor del cargo honorífico de senador vitalicio, porque ahí tiene fuero parlamentario. “Señores, evitemos dar el cargo honorífico de senador vitalicio a alguien que no pudo ganarse el cargo de honorabilidad”, sentenció.

El senador opositor Rubén Velázquez (Yo Creo) dijo que la ciudadanía está esperando una señal clara de parte del sector político, que no estamos a favor de la impunidad ni del privilegio. “Si aceptamos la renuncia, le estamos otorgando un privilegio. Le vamos a estar distinguiendo con el cargo de senador vitalicio, y significa impunidad y que estamos apoyando la corrupción”, destacó.

El senador opositor Ignacio Iramain Chilavert explayó que la Constitución ha muerto. Destacó que “la obligación que tenemos como políticos es asumir una responsabilidad política. La gente quiere claridad, justicia y no impunidad, y para eso necesitamos un juicio político”, señaló.

El senador Carlos Núñez Aguero mocionó el cierre de debate y, a mano alzada, el Congreso decidió aprobar. Como siguiente paso se pasa a votación. El Congreso aprobó que el voto de la renuncia fue nominal.

Finalmente, durante la etapa de votación, donde aparentemente había más votos a favor del rechazo a la renuncia de Peña para que este afronte juicio político, los colorados oficialistas decidieron abandonar la sala de sesiones para dejar la sesión sin quórum y suspender así el conteo.

El presidente del Congreso, Basilio Núñez, levantó la sesión y convocó a una conferencia de prensa para explicar cómo queda el proceso de renuncia y juicio político a Santiago Peña.