“Peña debe dejar de ser presidente”, dice Nicanor, a horas del estudio del juicio político

El expresidente Nicanor Duarte Frutos, actual referente del cartismo, pidió este jueves que Santiago Peña deje la Presidencia de la República, al considerar que el mandatario perdió la legitimidad y el respeto necesarios para continuar al frente del Poder Ejecutivo.

El pronunciamiento fue realizado a través de su cuenta en la red social X, en medio de la crisis política generada por el escándalo financiero relacionado con el denominado procedimiento de resolución de Ueno Bank.

“El Paraguay estará observando hoy a los diputados. Santiago Peña ha perdido toda la legitimidad, todo respeto para gobernar. Peña debe dejar de ser presidente para la reconstrucción de la confianza en la nación. Al mal se le enfrenta con el bien”, publicó Duarte Frutos.

Las declaraciones del exmandatario se producen en un momento de fuerte tensión política para el Gobierno de Peña, cuya continuidad será objeto de debate este jueves en la Cámara de Diputados.

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Diputados analizará pedido de juicio político a Peña y Alliana

Para las 10:00 está convocada una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, que tiene como punto del orden del día el estudio del pedido de juicio político al presidente Peña y, posteriormente, al vicepresidente Pedro Alliana, planteado por la oposición y algunos colorados disidentes.

En ese contexto, Duarte Frutos dirigió su mensaje a los legisladores y pidió expresamente la salida de Peña de la Presidencia. Sin embargo, el exmandatario no hizo ninguna mención al vicepresidente Alliana ni al pedido de juicio político que también será tratado en la Cámara Baja.

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La omisión resulta relevante en el contexto político, ya que el pronunciamiento del referente cartista se concentra exclusivamente en la continuidad de Peña al frente del Poder Ejecutivo, pese a que ambos integrantes de la chapa presidencial están incluidos en el planteamiento de juicio político.