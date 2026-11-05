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Política
05 de noviembre de 2026 - 11:21

Retamozo insta a no aceptar una posible renuncia de Peña: “Se tiene que ir por la vía de juicio político”

Ramon Retamozo sentado en traje gris y corbata roja, con expresión seria y manos entrelazadas en mesa de madera.
El senador Ramon Retamozo se encuentra en una sesión legislativa del Senado en Asunción, Paraguay.ARCENIO ACUÑA

El Senador Ramón Retamozo solicitó a sus colegas no aceptar una posible renuncia de Santiago Peña en caso de que el Mandatario la presente. Para él, se debe llegar al juicio político. “Se le tiene que quitar al presidente de la República por la vía de juicio político”, aseguró.

Por ABC Color
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Retamozo recordó que ya el martes cuando se hizo público el proceso de resolución a Ueno Bank, en la sesión extraordinaria se posicionó en contra de Santiago Peña. “Manifesté que el Presidente de la República perdió mi confianza. Le hemos ayudado en muchísimas oportunidades y por lo visto abusó con nuestra confianza”, insistió.

Lea más: Cartes apoya juicio político de Peña

En esa línea, solicitó no aceptar una posible renuncia de Santiago Peña y aseguró que respaldarán a Pedro Alliana a que tome la primera magistratura luego de consumarse el juicio político. “Es lo que dice la Constitución. Debe asumir el vicepresidente”, subrayó.

Documento oficial del Congreso de Paraguay, con resolución que convoca a sesión extraordinaria, firmado por Raúl Latorre.
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, convoca a sesión extraordinaria para este jueves para tratar el juicio político contra el presidente Santiago Peña.

“El Presidente de la República ha perdido totalmente mi confianza. No puede seguir. Con lo que le hizo al pueblo humilde. Todos los partidos políticos sin importar raza ni color, debemos impulsar el juicio político”, añadió.

Lea más: Arranca la sesión: Toda la Cámara de Diputados ya adelanta voto a favor del juicio político a Santiago Peña

Apuntó a la fiscalía

Consultado sobre si el Ministerio Público debe iniciar una investigación de oficio sobre Santiago Peña ni bien quede despojado de los fueros presidenciales, acusó a la institución liderada por Emiliano Fernández Rolón de perder mucho tiempo con el caso Ueno.

Comunicado institucional de la ANR con texto de Horacio Cartes sobre apoyo a juicio político a Santiago Peña.
Horacio Cartes, presidente de la ANR, expresa apoyo al juicio político contra el presidente Santiago Peña.

“A las tres de la mañana se pronunció el BCP, y ellos actuaron recién después de que se haya presentado la denuncia. Si no presentaba, ellos de oficio igual tenían que haber actuado ya con antelación. Por eso no quiero opinar sobre el Ministerio Público, porque tardó muchísimo en operar”, finalizó.

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