Cartes apoya juicio político de Peña

Horacio Cartes en su tercer comunicado luego de que explotara el escándalo con Ueno Bank fue contundente y anunció que acompaña el juicio político del Presidente Santiago Peña.

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“Acompañamos el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República. La bandera colorada representa una historia de servicio al país: honrarla también significa actuar con valentía cuando la patria lo exige”, reza la parte principal del comunicado de Horacio Cartes.

Hoy a las 10:00 está convocada una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados para analizar el juicio político al presidente Santiago Peña. Luego de dicha sesión se convocó a otra en donde se debe analizar el juicio político al vicepresidente Pedro Alliana.

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De esta manera media hora antes de la sesión Horacio Cartes mediante un comunicado indica que no apañará el latrocinio cometido con los fondo públicos, privados y de los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS).

“Como presidente de la Asociación Nacional Republicana, no estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados, debemos pensar en la gente y en los valores que sostenemos desde el Partido Colorado”, reza una parte del comunicado de Horacio Cartes.