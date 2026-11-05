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Política
05 de noviembre de 2026 - 09:38

Cartes apoya juicio político de Peña

Santiago Peña con traje oscuro y expresión concentrada, Horacio Cartes con cabello canoso y gafas, en una sala formal con vasos de agua.
Horacio Cartes respalda el juicio político a Santiago Peña. ABC

El presidente del Partido Colorado Horacio Cartes “bajó el pulgar” a su antiguo ahijado político Santiago Peña y anunció que acompaña el juicio político. De esta manera la suerte del mandatario está echada.

Por ABC Color
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Horacio Cartes en su tercer comunicado luego de que explotara el escándalo con Ueno Bank fue contundente y anunció que acompaña el juicio político del Presidente Santiago Peña.

Lea más: Juicio político: Peña “debe irse porque se ha perdido la confianza en él”, dice la oposición

“Acompañamos el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República. La bandera colorada representa una historia de servicio al país: honrarla también significa actuar con valentía cuando la patria lo exige”, reza la parte principal del comunicado de Horacio Cartes.

Hoy a las 10:00 está convocada una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados para analizar el juicio político al presidente Santiago Peña. Luego de dicha sesión se convocó a otra en donde se debe analizar el juicio político al vicepresidente Pedro Alliana.

Comunicado institucional de la ANR con texto de Horacio Cartes sobre apoyo a juicio político a Santiago Peña.
Horacio Cartes, presidente de la ANR, expresa apoyo al juicio político contra el presidente Santiago Peña.

Lea más: ¿Qué es el juicio político, cómo se tramita y qué mayorías definen su desenlace?

De esta manera media hora antes de la sesión Horacio Cartes mediante un comunicado indica que no apañará el latrocinio cometido con los fondo públicos, privados y de los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS).

“Como presidente de la Asociación Nacional Republicana, no estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados, debemos pensar en la gente y en los valores que sostenemos desde el Partido Colorado”, reza una parte del comunicado de Horacio Cartes.

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