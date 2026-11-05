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Política
05 de noviembre de 2026 - 20:50

Tras fracaso con aceptación de renuncia, oficialistas en Diputados intentan blanquearse

Raúl Latorre en traje oscuro y corbata, habla rodeado de cuatro personas, incluyendo a una mujer de blusa azul.
Raúl Latorre intentó justificar su jugada de dejar sin quorum la sesión conjunta del Congreso.Cámara de Diputados

En una conferencia que fue prácticamente una burla a la inteligencia de la ciudadanía, la bancada oficialista de la ANR en Diputados encabezada por el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre (ANR), esbozó un burdo argumento intentando blanquearse.

Por ABC Color
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Tras fracasar en su intento de aceptar la renuncia del presidente de la República, Santiago Peña, y con ello mantenerle la inmunidad de proceso propia de un senador vitalicio, los diputados colorados oficialistas intentaron otra vez blanquearse ante la ciudadanía alegando que el dejar sin quórum fue una “estrategia” para seguir con el juicio político, lo cual fue una burda mentira.

“Lo que va a acontecer a continuación es que se va a dar continuidad al proceso del juicio político del presidente de la República, Santiago Peña, que tuvo inicio en la Cámara de Diputados”, dijo Latorre comentando una obviedad.

Sin embargo, a continuación sí expresó un absurdo, al afirmar que supuestamente el haber dejado sin quórum fue para proseguir con el juicio político, cuando en realidad la mayoría de ellos votó por aceptar la renuncia y con ello frenar el juicio político.

Él mismo dijo que, sea cual sea la vía, “el fruto de esas acciones es que no ha sido aceptada la renuncia y que con esto el juicio político va a proceder”.

Latorre ya no quiso responder cuando se le preguntó si no consideraba ese argumento una vergüenza, ya que en realidad fue un claro intento de buscar la aceptación de la renuncia y frustrar el juicio político.

Entre los que votaron por aceptar la renuncia se encontraban Carmen Giménez, Jorge Barressi, Édgar Chávez, Miguel del Puerto, Édgar Olmedo, Carlos Godoy, Avelino Dávalos y otros, quienes cuando se dieron cuenta de que perderían en la votación, optaron por dejar sin quorum la sesión.

Finalmente, en su corta conferencia de prensa, Latorre dijo que desconocía el paradero de Peña. “Francamente desconozco dónde está ubicado el presidente Santiago”, respondió ante la consulta.

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