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Política
05 de noviembre de 2026 - 18:18

Tras recibir G. 9.000 millones de ahorristas de Ueno, nuera de Peña desmantela su tienda

Usuarios de las redes sociales reportaron que la tienda Muar, propiedad de Serenella Argaña —nuera del expresidente Santiago Peña—, fue cerrada y desmontada por completo. La firma figura con una deuda impaga de casi G. 9.000 millones con Ueno Bank, entidad disuelta que operaba con fondos públicos y recursos de ahorristas.

Por ABC Color
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El desmantelamiento de la boutique, ubicada en el Paseo La Galería, fue ejecutado por obreros de construcción en medio de un fuerte revuelo digital. Se trata del local comercial perteneciente a Serenella Argaña, esposa de Gonzalo Peña Ocampos.

Lea más: ¡Hoy se casa el hijo de Santi Peña!

Este cierre repentino ocurre en pleno estallido de la crisis financiera, debido a que la sociedad MUAR SRL aparece en los registros de grandes deudores con un saldo pendiente de G. 8.819.351.455 (cerca de US$ 1,4 millones).

¿Cómo se originó el préstamo de G. 9.000 millones a la familia del expresidente?

La millonaria operación crediticia otorgada a la empresa vinculada al entorno presidencial intensificó los cuestionamientos públicos sobre un presunto trato preferencial y el manejo de recursos financieros.

Serenella Argaña y Santiago Peña.
Serenella Argaña y Santiago Peña.

¿Cuál fue la postura oficial de Serenella Argaña ante el cierre del local?

Ante la repercusión del caso, la empresaria emitió un comunicado para fijar postura sobre la situación de su marca:

“La situación que estamos viviendo nos afecta profundamente, porque sabemos lo que significa construir y sostener un proyecto con dedicación, asumir responsabilidades y trabajar todos los días para seguir adelante”, dijo.

“Emprender también implica asumir riesgos, invertir y recurrir a financiamiento para seguir creciendo, mejorar nuestros productos y servicios y mantener la calidad que nos caracteriza. Todo esto conlleva responsabilidades y compromisos que asumimos con seriedad”, expresó.

“En MUAR seguiremos trabajando con el mismo compromiso con el que nació este proyecto, apostando por nuestros diseños, por el talento paraguayo y por cada una de las personas que hacen posible nuestro trabajo. Detrás de cada prenda hay dedicación, creatividad y muchas manos que hacen realidad lo que soñamos construir”, aseveró.

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