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Política
06 de noviembre de 2026 - 20:41

Antonio Barrios jura como vicepresidente de la República

Acto de juramento de Antonio Barrios
Acto de Juramento de Antonio Barrios

Antonio “Tony” Barrios logró un inédito salto a la Vicepresidencia de la República. El exsenador y exministro de Salud, que asumió desde la lista de suplentes en 2023, en su discurso elogió a Horacio Cartes.

Por ABC Color
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Siendo las 20:10 se dio inicio a la sesión extraordinaria del Senado en la que primeramente se procedió a aceptar la renuncia como senador de Antonio “Tony” Barrios, con lo que a su vez da lugar a que retorne al Senado, la suplente Guadalupe Aveiro (ANR), que juró de vuelta en ese mismo acto.

Siendo la 20:17, en una sesión inmediatamente posterior de ambas Cámaras del Congreso en la que se designó como vicepresidente de la República a “Tony” Barrios, que tras prestar juramento, procedió a dar su discurso.

El mismo, si no acontece ningún incidente, deberá completar el mandato hasta el 15 de agosto de 2028.

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