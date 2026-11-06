Antonio Barrios jura como vicepresidente de la República

Siendo las 20:10 se dio inicio a la sesión extraordinaria del Senado en la que primeramente se procedió a aceptar la renuncia como senador de Antonio “Tony” Barrios, con lo que a su vez da lugar a que retorne al Senado, la suplente Guadalupe Aveiro (ANR), que juró de vuelta en ese mismo acto.

Siendo la 20:17, en una sesión inmediatamente posterior de ambas Cámaras del Congreso en la que se designó como vicepresidente de la República a “Tony” Barrios, que tras prestar juramento, procedió a dar su discurso.

El mismo, si no acontece ningún incidente, deberá completar el mandato hasta el 15 de agosto de 2028.