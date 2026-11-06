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Política
06 de noviembre de 2026 - 18:56

Santiago Peña destituido: es el primer Presidente echado por unanimidad

Santiago Peña Palacios en una foto intervenida.
Santiago Peña Palacios en una foto intervenida.

El ahora expresidente de la República, Santiago Peña Palacios (ANR) fue destituido por el Congreso Nacional tras un proceso de juicio político por el caso Ueno Bank, convirtiéndose junto a Fernando Lugo (opositor) en el segundo mandatario en ser echado por esta vía. Intentó salir por la ventana con una renuncia frustrada y logró el “hito” de ser el primero en ser echado por unanimidad de votos de los presentes en ambas cámaras del Congreso.

Por ABC Color
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Luego de que el Congreso Nacional rechazara su renuncia y tras un proceso de juicio político iniciado ayer, el ahora expresidente de la República, Santiago Peña (ANR) fue destituido casi por el pleno de la Cámara de Diputados (78 activos) y de 44 miembros del Senado (un senador ausente), a consecuencia del caso de la caída de Ueno Bank.

De esta manera, Santiago Peña Palacios se convierte en el segundo presidente electo democráticamente desde la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner (el 2 y 3 de febrero de 1989) en ser destituido por mal desempeño de funciones, tras el caso de Fernando Lugo (alianza opositora) el 22 de junio de 2012.

A diferencia de Lugo donde hubo votos más divididos, en el caso de Peña Palacios hubo casi unanimidad. En Diputados votaron los 78 diputados activos (a falta de juramento de dos suplentes tras las renuncia de los diputados Sebastián Remesowski y Alejo Ríos)

Mientras, en Senado el único de los 45 que se ausentó fue el senador Enrique Riera (ANR, oficialista), que no llegó a ocupar su banca tras haber renunciado como ministro del Interior de Peña.

Esto es algo paradójico, ya que fue el presidente que más respaldo y carta blanca tuvo en el Congreso desde la caída de la dictadura, con mayoría propia en ambas cámaras.

El ahora destituido fue el presidente número 10 electo en esta era democrática, y es el segundo colorado en no culminar su mandato, tras la renuncia el 28 de marzo de 1999 de Raúl Cubas Grau (ANR) tras las sangrientas protestas conocidas como el “Marzo Paraguayo”, tras el magnicidio del vicepresidente Luis María Argaña.

Es también el primero a quien se le rechaza la renuncia, con el argumento sobre todo de la oposición de que no se merecía tener el título honorario de “senador vitalicio” y mucho menos los fueros de cara a enfrentar un eventual proceso penal por el caso Ueno que lo terminó tumbando.

Juró el 15 de agosto de 2023 y duró en el cargo en total 3 años, 3 meses, y 19 días, y se va faltándole 1 años, 8 meses y 9 días para llegar al fin de su mandato constitucional.

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