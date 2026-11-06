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Política
06 de noviembre de 2026 - 09:57

Gustavo Leite califica de “trampa” la tregua de 72 horas solicitada por Santiago Peña

Gustavo Leite (ANR, HC). Senador cartista. Foto: Prensa Senado.
Gustavo Leite (ANR, HC), senador cartista.

El senador Gustavo Leite rechazó la solicitud del presidente para preparar su defensa, advirtiendo que la ciudadanía en la plaza no aceptará que mantenga el poder ejecutivo durante el plazo planteado.

Por ABC Color
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El senador Gustavo Leite lanzó duras críticas contra el presidente de la República, Santiago Peña, tras conocerse la solicitud de 72 horas planteada por el mandatario para preparar su defensa legal.

El legislador rechazó categóricamente la maniobra institucional y aseguró que se trata de una dilación injustificada en medio de la crisis política.

Al ser consultado sobre el mecanismo utilizado por el mandatario, Leite remarcó la contradicción en el procedimiento adoptado por el Ejecutivo. “Cuando el presidente Peña viajaba pedía permiso al Senado y se quedaba el vicepresidente. Esto es una chicana, una trampa”.

Seguido remarcó: “Él no está enviando un pedido de permiso de 72 horas para preparar su defensa”, cuestionando la figura legal empleada para ganar tiempo sin apartarse del cargo.

Lea más: Juicio político: Senado debe decidir sobre prórroga solicitada por Peña, dice fiscal acusador

El senador también hizo alusión a las manifestaciones ciudadanas instaladas frente al Congreso, poniendo en duda la paz social si el jefe de Estado conserva el mando durante ese lapso.

“¿Ustedes creen que la gente en la plaza va a estar tranquila con Peña con la lapicera durante 72 horas? ¿Ustedes vieron alguna pancarta en la plaza que diga ‘pobre Peña, es inocente’?”, cuestionó Leite al enfatizar la falta de respaldo popular hacia el presidente.

Al retirarse, el legislador concluyó de forma tajante que la estrategia defensiva impulsada desde el Ejecutivo no prosperará y que solo representa una pérdida de tiempo en medio del clima de tensión social e institucional que atraviesa el país.

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