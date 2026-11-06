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Política
06 de noviembre de 2026 - 09:43

Juicio político: Senado debe decidir sobre prórroga solicitada por Peña, dice fiscal acusador

El fiscal acusador y diputado liberal Rodrigo Blanco.
El fiscal acusador y diputado liberal Rodrigo Blanco. Pedro Gonzalez

El diputado y fiscal acusador Rodrigo Blanco (PLRA) sostuvo que el pleno del Senado tiene la atribución de resolver el pedido de Santiago Peña de ampliar en 72 horas el plazo para preparar su defensa en el marco del juicio político.

Por ABC Color
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El presidente renunciante Santiago Peña solicitó una prórroga de 72 horas para preparar y ejercer su defensa en el marco del juicio político en su contra. Argumentó que un plazo inferior a 12 horas resulta “insuficiente” para garantizar que el proceso cumpla con los estándares de un Estado de derecho.

El diputado y fiscal acusador Rodrigo Blanco (PLRA) señaló que corresponde al pleno del Senado resolver el pedido de Peña. “Es una decisión que queda ya a cargo del pleno del soberano del Senado”, explicó.

Asimismo, resaltó que el rol de los fiscales acusadores “es un trabajo muy complejo por los tiempos y la manera en que se dieron los hechos políticos. Nos hubiera gustado tener un poco más de anticipación a lo que finalmente sucedió”.

Lea más: Juicio político: Peña solicita al Congreso una prórroga de 72 horas para ejercer su defensa

Juicio político: incertidumbre aceleró el proceso

Blanco dijo que la incertidumbre sobre la posición de los legisladores oficialistas precipitó el proceso de juicio político.

Mencionó que los fiscales acusadores, luego de que el Senado escuche la defensa de Peña, deberán presentar sus alegatos finales.

En ese sentido, dijo “no tenemos certeza que si va a ser a la tarde o a la noche, va a depender mucho del tiempo que le tome a Peña y a su equipo el ejercicio de la defensa. Eso no tiene límite de horario”.

Explicó que Peña puede extenderse lo que requiere durante el ejercicio de su defensa, ya que existe un límite establecido.

¿Cómo continuará el juicio político a Santiago Peña?

El diputado comentó que, posteriormente, el Senado debe convocar a una sesión extraordinaria para proseguir con el proceso.

En esa instancia, se deberá resolver la aceptación o el rechazo de las pruebas, además de la presentación de los alegatos y, finalmente, la sentencia.

Lea más: Este viernes a las 10:00 Peña o su defensa acuden al Senado

Juicio político a Peña tras crisis por Ueno

El Banco Central del Paraguay (BCP) inició el martes pasado el “procedimiento de resolución” de Ueno Bank, tras detectar índices insuficientes de solvencia. La medida dejó bloqueados ahorros y fondos del Estado, lo que motivó a legisladores opositores y colorados disidentes a presentar un libelo acusatorio para impulsar el juicio político contra Peña, quien presentó renuncia al cargo ayer.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el inicio del juicio político contra Peña y rechazó la acusación contra Alliana. Posteriormente, se convocó a una sesión bicameral para tratar la renuncia del mandatario, pero la reunión quedó sin quorum luego de que legisladores colorados abandonaran el encuentro.

Lea más: Renunció Santiago Peña: la caída del Presidente por el caso Ueno Bank

Tras ese episodio, el Senado continuó con el proceso de juicio político y designó a los fiscales acusadores, además, convocó a Peña para ejercer su defensa a las 10:00 de este viernes. Sin embargo, el mandatario solicitó una prórroga de 72 horas para presentar sus argumentos.

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