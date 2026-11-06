Los senadores que votaron por la condena de Santiago Peña por mal desempeño de funciones

El pleno de la Cámara de Senadores encontró culpable a Santiago Peña por:
1. Conflicto de intereses, cooptación del Estado y desmantelamiento legal de las “puertas giratorias”.
2. Manipulación regulatoria y desvío de los fondos jubilatorios del IPS
3. Sobrepaso de límites crediticios en Ueno Bank y presunto encubrimiento del BCP
4. Beneficio patrimonial indebido e indicios de enriquecimiento ilícito
5. Afectación de la confianza en el sistema financiero y riesgo sistémico
Lea más: Juicio político: las cinco causales del libelo acusatorio contra Santiago Peña
<b>Así votaron:</b>
Por la condena:
- Juan Afara (ANR)
- Hermelinda Alvarenga (PLRA)
- Dionisio Amarilla (PLRA)
- Líder Amarilla (PLRA)
- Celeste Amarilla (PLRA)
- Antonio Barrios (ANR)
- Salyn Buzarquis (PLRA)
- Noelia Cabrera (PLRA)
- Natalicio Chase (ANR)
- Pedro “Pipo” Díaz (ANR)
- Rafael Filizzola (PDP)
- Juan Carlos “Nano” Galaverna (ANR)
- Faisal Huespe (Cruzada Nacional)
- Ignacio Iramain (Ind)
- Patrick Kemper (ANR)
- Walter Kobylanski (Ind. exCN)
- José “Pakova” Ledesma (PLRA)
- Gustavo Leite (ANR)
- Edgar López (PLRA)
- Derlis Maidana (ANR)
- Esperanza Martínez (PPC)
- Lucía Mendoza (Cruzada Nacional)
- Eduardo Nakayama (PLRA)
- Alfonso Noria (ANR)
- Carlos Núñez Agüero (ANR)
- Basilio “Bachi” Núñez (ANR)
- Derlis Osorio (ANR)
- Silvio “Beto” Ovelar (ANR)
- Blanca Ovelar (ANR)
- José Oviedo (Yo Creo)
- Yolanda Paredes (PCN)
- Orlando Penner (ANR)
- Luis Pettengill (ANR)
- Ramón Retamozo (ANR)
- Sergio Rojas (PLRA)
- Oscar Salomón (ANR)
- Arnaldo Samaniego (ANR)
- Lilian Samaniego (ANR)
- Colym Soroka (ANR)
- Lizarella Valiente (ANR)
- Mario Varela (ANR)
- Rubén Velázquez (Yo Creo)
- Ever Villalba (PLRA)
- Javier Zacarías Irún (ANR)
Contra la condena: 0 voto
No vota: 0 voto
Ausente: 1
- Enrique Riera (ANR)