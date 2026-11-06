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Política
06 de noviembre de 2026 - 18:59

Los senadores que votaron por la condena de Santiago Peña por mal desempeño de funciones

Destitución de Santiago Peña.
Destitución de Santiago Peña.

Por 44 votos, la Cámara de Senadores destituyó esta tarde al expresidente de la República Santiago Peña por “mal desempeño de funciones”. El pleno lo encontró responsable de crear el banco Ueno en un esquema para direccionar fondos públicos y desaparecer con los ahorros de tres millones de paraguayos. Con esto le impiden ser senador vitalicio o gozar de fueros, por lo que deberá enfrentar a la justicia como un ciudadano común. Solo Riera se ausentó.

Por ABC Color
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El pleno de la Cámara de Senadores encontró culpable a Santiago Peña por:

1. Conflicto de intereses, cooptación del Estado y desmantelamiento legal de las “puertas giratorias”.

2. Manipulación regulatoria y desvío de los fondos jubilatorios del IPS

3. Sobrepaso de límites crediticios en Ueno Bank y presunto encubrimiento del BCP

4. Beneficio patrimonial indebido e indicios de enriquecimiento ilícito

5. Afectación de la confianza en el sistema financiero y riesgo sistémico

Lea más: Juicio político: las cinco causales del libelo acusatorio contra Santiago Peña

Santiago Peña, en traje oscuro y corbata clara, saluda a la audiencia frente al edificio de Ueno Bank.
Santiago Peña renunció a la presidencia del Paraguay luego de la crisis desatada por la caída de Ueno Bank.

<b>Así votaron:</b>

Por la condena:

  • Juan  Afara  (ANR)
  • Hermelinda Alvarenga (PLRA)
  • Dionisio  Amarilla  (PLRA)
  • Líder  Amarilla  (PLRA)
  • Celeste  Amarilla   (PLRA)
  • Antonio  Barrios  (ANR)
  • Salyn  Buzarquis  (PLRA)
  • Noelia Cabrera  (PLRA)
  • Natalicio  Chase  (ANR)
  • Pedro  “Pipo” Díaz (ANR)
  • Rafael  Filizzola  (PDP)
  • Juan Carlos  “Nano” Galaverna  (ANR)
  • Faisal  Huespe  (Cruzada Nacional)
  • Ignacio Iramain  (Ind)
  • Patrick  Kemper  (ANR)
  • Walter  Kobylanski  (Ind. exCN)
  • José “Pakova”  Ledesma  (PLRA)
  • Gustavo  Leite   (ANR)
  • Edgar  López  (PLRA)
  • Derlis  Maidana  (ANR)
  • Esperanza Martínez  (PPC)
  • Lucía Mendoza   (Cruzada Nacional)
  • Eduardo  Nakayama  (PLRA)
  • Alfonso Noria (ANR)
  • Carlos Núñez Agüero (ANR)
  • Basilio “Bachi” Núñez  (ANR)
  • Derlis    Osorio  (ANR)
  • Silvio “Beto” Ovelar  (ANR)
  • Blanca   Ovelar  (ANR)
  • José  Oviedo  (Yo Creo)
  • Yolanda Paredes (PCN)
  • Orlando Penner  (ANR)
  • Luis  Pettengill  (ANR)
  • Ramón  Retamozo  (ANR)
  • Sergio  Rojas  (PLRA)
  • Oscar  Salomón  (ANR)
  • Arnaldo Samaniego  (ANR)
  • Lilian  Samaniego  (ANR)
  • Colym  Soroka (ANR)
  • Lizarella Valiente  (ANR)
  • Mario  Varela  (ANR)
  • Rubén Velázquez  (Yo Creo)
  • Ever Villalba (PLRA)
  • Javier Zacarías Irún (ANR)

Contra la condena: 0 voto

No vota: 0 voto

Ausente: 1

  • Enrique Riera  (ANR)

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