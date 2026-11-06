Santiago Peña anuncia que expondrá su “verdad” aunque “incomode a muchos”

El presidente de la República, Santiago Peña, prometió a través de su cuenta en la red social X que expondrá su verdad ante toda la ciudadanía, advirtiendo que sus declaraciones resultarían incómodas para muchos actores políticos.

El mandatario reafirmó que no rehuirá su compromiso con la gente en momentos difíciles, en medio de la controversia generada por el proceso en su contra.

La declaración del jefe de Estado se dio al dar a conocer la solicitud de una prórroga de 72 horas para ejercer su derecho a la defensa ante el Congreso Nacional.

Según explicó, fue notificado a las 22:15 del 5 de noviembre con un expediente de más de 300 fojas que incluía un libelo acusatorio de 15 páginas.

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Peña cuestionó la exigencia de responder en un plazo inferior a 12 horas.

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El presidente fundamentó su pedido de prórroga en una nota remitida al titular del Senadores, Basilio Núñez, donde remarcó que dicho requerimiento violenta las garantías del debido proceso y los estándares básicos de un Estado de derecho, al privarlo del tiempo necesario para analizar el expediente y designar un abogado de su confianza.