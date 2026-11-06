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Política
06 de noviembre de 2026 - 11:47

Senado rechaza prórroga para defensa solicitada por Peña y deberá defenderse

La Cámara de Senadores rechazó la prórroga de 72 horas solicitadas por el presidente de la República, Santiago Peña para ejercer su defensa y proseguir con el juicio político. Se le notificó para que a las 12:10 concurra al Congreso.

Por ABC Color
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Con 39 votos por el rechazo del pedido de postergación, 3 votos a favor (del presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, de Natalicio Chase y Dionisio Amarilla), dos abstenciones (Celeste Amarilla y Silvio “Beto” Ovelar) y una ausencia, se rechazó el pedido de prórroga solicitado por el presidente de la República, Santiago Peña.

Bachi sometió a votación la moción de postergación, pero afirmando que posteriormente podían considerar el plazo, que no necesariamente debía ser de 72 horas, pero igualmente perdieron de manera aplastante.

“Entonces vamos a hacer una pausa, un cuarto intermedio nuevamente. Estuvimos en comunicación con el presidente (Peña)... 30 minutos (la nueva convocatoria) y 30 minutos de tolerancia”, dijo Bachi, para luego proceder al cuarto intermedio.

Cuatro manifestantes con batas blancas y gafas sostienen carteles en protesta, mostrando expresiones de felicidad y determinación.
Manifestación a favor de la destitución de Santiago Peña del cargo de presidente de la República del Paraguay via juicio político.

Juicio político a Peña: el reclamo de Ramón Retamozo

Tras ello, también se produjo un fuerte reclamo del senador Ramón Retamozo (ANR), el cual no se escuchó en la transmisión, pero fue sobre su voto a favor de la prórroga.

Sí se escuchó la respuesta del presidente del Congreso, que retrucó diciendo: “Senador, yo voy a votar como quiero

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