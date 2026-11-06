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Política
06 de noviembre de 2026 - 12:27

Ybycuí: exigen abrir vehículo retenido por supuesta sustracción de documentos municipales

Pobladores de Ybycuí se manifestaron frente a la comisaría local en exigencia de transparencia y justicia, solicitando la revisión de una camioneta incautada con documentos municipales.
Pobladores de Ybycuí se manifestaron frente a la comisaría local en exigencia de transparencia y justicia, solicitando la revisión de una camioneta incautada con documentos municipales.Emilce Ramírez

YBYCUÍ. Pobladores exigen celeridad fiscal para inspeccionar la camioneta retenida que supuestamente contendría documentos e impresoras de la Municipalidad de este distrito.

Por Emilce Ramírez
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Pobladores del distrito de Ybycuí se manifestaron frente a la Comisaría 16ª local para exigir que el fiscal Óscar Fernández gestione ante el juez de Garantías, Rodolfo Vera Rodríguez, la orden judicial para inspeccionar la camioneta lacrada y depositada en la sede policial.

En la camioneta lacrada y depositada en la Comisaría de Ybycuí aguardan la revisión de impresoras y biblioratos que fueron extraídos del interior de la Municipalidad.
En la camioneta lacrada y depositada en la Comisaría de Ybycuí aguardan la revisión de impresoras y biblioratos que fueron extraídos del interior de la Municipalidad.

El hecho se originó el miércoles último, a partir de una denuncia presentada ante la comisaría local por el funcionario municipal Edgar Fernández Leguizamón.

El denunciante alertó que, mientras los auditores de la Contraloría General de la República (CGR) realizaban el corte administrativo junto al intendente Tomás Fidelino Rivas (ANR), personas vinculadas a la administración saliente, de María Cristina Servín (ANR), habrían retirado biblioratos e impresoras del edificio municipal.

Lea más: Nuevos intendentes de Paraguarí heredan deudas millonarias y cajas sin fondos

Esperan orden judicial para verificar vehículo incautado

Ante dicha situación, el comisario Óscar Sequeira logró interceptar el vehículo luego de una persecución y lo trasladó hasta la comisaría, donde fue lacrado por el agente fiscal Fernández..

Mientras auditores de la Contraloría General de la República (CGR) realizaban el corte administrativo junto al intendente Tomás Fidelino Rivas (ANR), personas vinculadas a la administración saliente habrían retirado documentos e impresoras de la Municipalidad.
Mientras los auditores de la Contraloría General de la República (CGR) realizaban el corte administrativo junto al intendente Tomás Fidelino Rivas (ANR), personas vinculadas a la administración saliente habrían retirado documentos e impresoras de la Municipalidad.

Por su parte, el jefe municipal Rivas confirmó que la Fiscalía recién esta mañana formalizó el pedido ante el Juzgado y que se aguarda la orden judicial para que se verifique la camioneta y se pueda determinar si los elementos recuperados pertenecen al patrimonio de la Comuna.

Lea más: https://www.abc.com.py/politica/2026/11/04/en-ocho-distritos-de-paraguari-ya-asumieron-los-intendentes-y-concejales-municipales/

Petitorio fiscal

El fiscal solicitó autorización judicial para abrir el vehículo en la causa iniciada por el supuesto hecho de “hurto y apropiación” de los objetos sustraídos y de las documentaciones relacionadas con la administración anterior.

En el interior de la camioneta retenida en la Comisaría de Ybycuí se observan biblioratos e impresoras que supuestamente fueron retirados de la Municipalidad local.
En el interior de la camioneta retenida en la Comisaría de Ybycuí se observan biblioratos e impresoras que supuestamente fueron retirados de la Municipalidad local.

En el petitorio, Fernández también solicitó al juez admitir que la diligencia se realice como anticipo jurisdiccional de prueba, fijar día y hora para la apertura y notificar a las partes y a la Defensoría Pública.

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