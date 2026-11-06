Ybycuí: exigen abrir vehículo retenido por supuesta sustracción de documentos municipales

Pobladores del distrito de Ybycuí se manifestaron frente a la Comisaría 16ª local para exigir que el fiscal Óscar Fernández gestione ante el juez de Garantías, Rodolfo Vera Rodríguez, la orden judicial para inspeccionar la camioneta lacrada y depositada en la sede policial.

El hecho se originó el miércoles último, a partir de una denuncia presentada ante la comisaría local por el funcionario municipal Edgar Fernández Leguizamón.

El denunciante alertó que, mientras los auditores de la Contraloría General de la República (CGR) realizaban el corte administrativo junto al intendente Tomás Fidelino Rivas (ANR), personas vinculadas a la administración saliente, de María Cristina Servín (ANR), habrían retirado biblioratos e impresoras del edificio municipal.

Lea más: Nuevos intendentes de Paraguarí heredan deudas millonarias y cajas sin fondos

Esperan orden judicial para verificar vehículo incautado

Ante dicha situación, el comisario Óscar Sequeira logró interceptar el vehículo luego de una persecución y lo trasladó hasta la comisaría, donde fue lacrado por el agente fiscal Fernández..

Por su parte, el jefe municipal Rivas confirmó que la Fiscalía recién esta mañana formalizó el pedido ante el Juzgado y que se aguarda la orden judicial para que se verifique la camioneta y se pueda determinar si los elementos recuperados pertenecen al patrimonio de la Comuna.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: https://www.abc.com.py/politica/2026/11/04/en-ocho-distritos-de-paraguari-ya-asumieron-los-intendentes-y-concejales-municipales/

Petitorio fiscal

El fiscal solicitó autorización judicial para abrir el vehículo en la causa iniciada por el supuesto hecho de “hurto y apropiación” de los objetos sustraídos y de las documentaciones relacionadas con la administración anterior.

En el petitorio, Fernández también solicitó al juez admitir que la diligencia se realice como anticipo jurisdiccional de prueba, fijar día y hora para la apertura y notificar a las partes y a la Defensoría Pública.