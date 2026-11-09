Ueno y Peña no perdonaron ni a niños desde 3 años: Unos 33.000 criaturas y adolescentes entre víctimas

A través de insistentes videos en redes sociales con marionetas y otras agresivas campaña denominada “Ueno Kids”, el grupo Vázquez, encabezado por el ahora detenido Miguel Vázquez y presuntamente ligado al expresidente de la República, Santiago Peña, también con prisión preventiva, llegó a captar el dinero de menores de hasta 3 años de edad, cuyos fondos también “se esfumaron”.

Promocionaban su programa para captar a menores utilizando personajes como el ”Guardián de los Deseos” y las “Tentaciones”, siendo estas últimas las que aparentemente le ganaron a Vázquez y al mandatario, a juzgar por la vida de lujos -presuntamente a costa de fondos públicos, jubilatorios y de los ahorristas- que se evidencian ahora con los múltiples allanamientos de la Fiscalía.

En sus promociones, Ueno Bank sostenía tener unos 30.000 a 33.000 cliente niños y adolescentes, ahora convertidos en víctimas, pese a que de seguro sus fondos les serán repuestos por el Fondo de Garantía del Banco Central del Paraguay (BCP).

Mediante promesas de enseñar a “descubrir el valor del ahorro, la paciencia y las metas” y condiciones sumamente flexibles como “tener 3 años o más” y con la firma de los padres o tutores ya otorgaban cuentas de ahorros a los menores.

“La caja de ahorro ueno kids está pensada para que niños y adolescentes comiencen a administrar su dinero dentro de un entorno simple y seguro, siempre acompañados por sus padres”, mencionaba su promoción.

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Lo de “seguro” ahora ya no solo suena a burla, sino a una directa estafa, ya que estos menores tuvieron el peor estreno en el sistema financiero por culpa de este presunto esquema que hasta ahora se calcula que habría vaciado unos US$ 855 millones solo en fondos públicos y jubilatorios.

Uno de sus personajes, el de un pulpo, no puede evitar relacionarse con Miguel Vázquez, por su rol dentro de este esquema, con “tentáculos” en todos los niveles.