Socios del Club Centenario piden expulsar a Santiago Peña como socio

Socios del Club Centenario presentaron este martes una nota al presidente de ese club social de Asunción solicitando la expulsión del expresidente Santiago Peña como socio de la institución, días después de que este fuera destituido de la Presidencia de la República, detenido e imputado por el Ministerio Público por supuesta lesión de confianza y administración en beneficio propio.

La nota, dirigida al presidente de la comisión directiva del Centenario, Raúl Codas, señala que, si bien no hay sentencia firme contra el exmandatario – investigado por sus vínculos con el extinto Ueno Bank, cerrado la semana pasada por el Banco Central del Paraguay (BCP) por insolvencia –, la magnitud de la crisis bancaria y laboral generada por el cierre del banco obliga al club a imponer una “sanción moral”.

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“Santiago Peña no es un socio cualquiera: fue nada menos que el Presidente de la República, el más alto cargo de representación de la Nación, un cargo que debió honrarse con altura y dignidad”, reza la nota. “En otros tiempos habría sido un orgullo decir que un socio del Club Centenario ocupaba la Presidencia. Hoy, lamentablemente, tenemos la vergüenza de tener que decir que un socio del club defraudó a toda una nación”.

“Un desprestigio para el Club Centenario”

El estatuto del Club Centenario confiere el estatus de “Socios honorarios” a todos los Presidentes de la República.

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“La pertenencia a este club implica el deber de no deshonrarlo”, añade la nota de los socios. “La permanencia de Santiago Peña como socio, en las actuales circunstancias, constituye un desprestigio para el Club Centenario y una ofensa para la masa societaria que confía en que esta casa se mantenga como un ámbito de valores y dignidad”.

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El comunicado enfatiza que el pedido no es de naturaleza política, sino que busca “preservar el honor” del club.

Santiago Peña y Ueno Bank

El pasado viernes, Santiago Peña fue destituido de la Presidencia de la República tras ser sometido a juicio político por el Congreso Nacional, que le atribuyó la responsabilidad política de la crisis bancaria y laboral que generó el cierre de Ueno Bank y el colapso de su matriz empresarial, el Grupo Vázquez.

Peña fue accionista del grupo empresarial que integraba Ueno Bank hasta marzo de 2025 y tanto el banco como su conglomerado vieron un crecimiento meteórico durante los tres años en que Peña gobernó el país. El banco captó grandes cantidades de fondos de entidades públicas, mientras que empresas vinculadas a su grupo se hicieron con un gran número de contratos lucrativos con el Estado paraguayo.

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El Ministerio Público imputó la semana pasada al expresidente Peña por los supuestos delitos de supuesta lesión de confianza y administración en beneficio propio, argumentando que el exmandatario “habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales” en Ueno Bank.

El cierre de Ueno Bank dejó congelados los ahorros de cientos de miles de personas, además de los fondos depositados en esa entidad bancaria por varias instituciones del Estado paraguayo.