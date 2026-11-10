Santiago Peña, el “curioso” de la crisis bancaria: “Voy a cuidar el dinero que aportás para tu jubilación”

Santiago Peña había explicado que la crisis bancaria de los años 90 en Paraguay despertó su interés por estudiar Economía y comprender los fenómenos que provocaron la caída de entidades financieras en nuestro país.

Más de tres décadas después, el expresidente está imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio, en el marco de la investigación relacionada con el procedimiento de resolución de Ueno Bank.

El 24 de mayo de 2024, cuando ya ejercía la Presidencia de la República, Peña recordó los motivos que lo llevaron a elegir esa carrera.

“Tomé la decisión de estudiar economía en la década de los 90 en un momento donde el Paraguay vivía un momento económico muy difícil, sumergido en una severa crisis económica, una crisis bancaria que vio caer a gran parte del sistema bancario y con ellos el ahorro de millones de paraguayos que se esfumaron”.

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Santi Peña, “curioso” por crisis bancarias

En aquella oportunidad, el mandatario relató que su decisión estuvo vinculada con la curiosidad por comprender cómo se producían las crisis financieras y cuáles eran los factores que provocaban el colapso de las entidades bancarias.

“Y estaba curioso, quería entender por qué se daban estos fenómenos económicos”, había declarado.

La promesa de Peña sobre los fondos jubilatorios

Durante su campaña presidencial, en abril de 2023, Peña también había presentado el cuidado de los fondos jubilatorios como uno de sus compromisos.

En un mensaje dirigido a los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), prometió proteger los aportes destinados a las jubilaciones. “Si estás asegurado en IPS, te quiero contar que voy a cuidar el dinero que todos los meses aportás para tu jubilación”, declaró.

Sin embargo, tras el procedimiento de resolución de Ueno, más de US$ 516 millones del IPS quedaron comprometidos en la entidad financiera, según los datos proporcionados. De ese monto, US$ 358 millones corresponden a inversiones realizadas por el fondo de jubilaciones de la previsional.

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Peña defendió la solvencia de Ueno Bank

Días antes del procedimiento de resolución, Peña había defendido públicamente la situación de Ueno Bank. En declaraciones a la prensa del 9 de octubre de 2026, cuestionó la interpretación que se daba a las actuaciones del Banco Central del Paraguay (BCP) y sostuvo que la apertura de un sumario no implicaba necesariamente el cierre de una entidad financiera.

“El abrir un sumario no significa que la institución está intervenida, que se va a cerrar. Ahí es donde yo digo que esto es un tema eminentemente técnico, que mal comunicado y mal informado, lo único que hace es atemorizar a la gente”, dijo.

El 3 de noviembre, Ueno Bank ingresó en un procedimiento de resolución tras detectarse problemas de solvencia, según los datos del BCP. El desenlace se produjo semanas después de las declaraciones del exmandatario sobre la situación de la entidad.

Negó conflicto de intereses y denunció una campaña mediática

Otro de los puntos que quedó bajo cuestionamiento fue el eventual conflicto de intereses. Peña había sido accionista de Ueno Holding Saeca -propietario de Ueno Bank- hasta marzo del 2025, mientras ejercía la Presidencia de la República desde 2023.

En sus declaraciones del 21 de octubre de 2024, Peña negó que existiera un conflicto de intereses relacionado con su vínculo accionario con Ueno, pese a que seguía siendo accionista.

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“No, para nada. Ahora nosotros estamos licitando y le estamos dando aquellos que están pagando tasas de interés más altas, estamos cuidando el ahorro de los depositantes. Por eso, es una campaña mediática mezquina y mentirosa”, sostuvo.

De aquella curiosidad por comprender la crisis bancaria que golpeó a Paraguay en los años 90, Santiago Peña pasó a quedar vinculado al caso Ueno Bank, que derivó en un procedimiento de resolución y en una investigación penal en su contra. Actualmente, el exmandatario cumple prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial, en el marco de la causa.