Caso Ueno: documentos incautados detallan operaciones de Santiago Peña

En horas de la mañana de este lunes, los fiscales Yeimy Adle y Silvio Corbeta fueron hasta las instalaciones de Ueno Casa de Bolsa, ubicadas en la Torre 1, Piso 1 del Paseo La Galería, en Asunción, en el marco de un allanamiento por el caso Ueno Bank, en el que están procesados el ex CEO del ente Miguel Vázquez y el expresidente de la República Santiago Peña.

En lo que la comitiva integrada por Adle y Corbeta procedían a ingresar una funcionaria, identificada como Andrea María José Benítez García, jefa de Operaciones de Ueno Casa de Bolsa, rasgó varios documentos que habían sido impresos de manera remota y los tiró a una papelera, minutos antes de la llegada de los fiscales. Esto se constató a través de imágenes de circuito cerrado de las oficinas.

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Ante esta situación, también se dio participación a la fiscala Ruth Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos, quien procedió a indagar en cuanto a los archivos que la mujer había intentado destruir. En ese contexto, la misma fue puesta a disposición del fiscal Federico Leguizamón.

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En cuanto a los correos, los fiscales Adle y Corbeta, procedieron a unir las partes del documento roto; en tanto que la fiscala Benítez procedió a buscar en las computadoras que estaban operativas en el lugar, con apoyo del comisario principal Diosnel Alarcón, jefe del área de Cibercrimen de la Policía.

Documentos de Ueno contenían inversiones de Santiago Peña

Uno de los correos que pudieron ser recuperados durante la intervención de la fiscala Ruth Benítez, lleva por asunto “Solicitud de documento – SANTIAGO PEÑA PALACIOS”, enviado por la propia funcionaria Andrea María José Benítez García en respuesta a César Nicolás Lezcano Delgado, analista de cumplimiento de Ueno Casa de Bolsa.

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Dicho e-mail fue remitido el 13 de octubre de 2025, a las 9:40, solicitando todos los documentos que resuman las operaciones llevadas a cabo por “el cliente mencionado en el asunto”, es decir, Santiago Peña Palacios, entonces aún presidente de la República del Paraguay, quien, según había declarado él mismo, había rescatado sus inversiones de Ueno Holding entre marzo y abril de 2025 y por ende ya no tenía operaciones.

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Sin embargo, con este correo se demuestra todo lo contrario a lo que había declarado en aquel entonces el jefe de Estado, porque el correo señala además que “esta información es crucial para determinar el importe que el cliente recibirá en los próximos meses en concepto de intereses o cupones vencidos”.

En ese marco, la agente Benítez también logró recuperar una planilla de Excel con las inversiones en las que se observa un apartado encabezado como “Bonos Corporativos”, donde a su vez se detallan tres operaciones:

Estelar Sociedad Anónima Emisora, en las cuales compró 135 acciones el 7 de julio de 2023, por un valor total de G. 135.726.840, con fecha de vencimiento del 3 de enero de 2029.

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Estelar Sociedad Anónima Emisora, en la cual se detalla que se adquirieron 350 acciones el 7 de julio de 2023, por un monto de G. 364.730.100, con fecha de vencimiento el 4 de octubre de 2028.

Ceccon SAE, de las cuales adquirió 250 acciones por un monto operado de G. 250.000.000, el 14 de enero de 2026 y fecha de vencimiento del 18 de marzo de 2030.

También figuran “Certificados de Depósito”, en entidades como Ueno Bank SA, Financiera FIC SAECA y Finexpar SAECA, que fueron comprados entre los años 2022 y 2025 y que tienen fecha de vencimiento entre 2027 y 2029, por montos considerables de dinero.

Fiscales incautaron elementos de oficina de Ueno

Los fiscales Yeimy Adle y Silvio Corbeta requisaron las documentaciones halladas en el lugar, así como las filmaciones de circuito cerrado y otros elementos más que puedan servir en la causa N° 89 “Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros s/ lesión de confianza y otros”.

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Mientras que la fiscala Ruth Benítez procedió a realizar la copia espejo de todos los archivos del servidos de estas oficinas, a modo de someterlas a análisis y cotejar los datos que estén consignados en los documentos.

Fiscala pidió inmovilizar ciptoactivos de Ueno

Posteriormente, la fiscala Ruth Benítez, acompañada por el comisario principal Diosnel Alarcón González, mantuvo una reunión en forma telemática con representantes de la Oficina de Recuperación de Activos (ORA) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Luxemburgo.

Durante el encuentro, la representación fiscal solicitó la cooperación de dichas autoridades con el fin de gestionar el eventual congelamiento de criptoactivos, a partir de los elementos obtenidos durante el allanamiento en Ueno Casa de Bolsa, como parte de las diligencias investigativas desarrolladas por el Ministerio Público vinculadas a Santiago Peña.