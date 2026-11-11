Bomberos se manifiestan frente al Congreso para exigir fondos retenidos en Ueno Bank

La protesta de bomberos voluntarios responde a la Citación N° 79/2026, firmada por el segundo comandante nacional, Ray Mendoza López, que congrega a compañías, unidades y destacamentos pertenecientes al departamento Central y la Capital.

Del total reclamado, 1.400 millones de guaraníes corresponden a la Colecta Nacional 2026, realizada entre septiembre y octubre, mientras que otros 1.355 millones de guaraníes pertenecen a fondos propios de las compañías de bomberos a nivel nacional.

La presidenta del CBVP, Lorena Canan, explicó que si bien operan con otros bancos, hace 1 año firmaron un acuerdo con Ueno Bank para la colecta nacional, en virtud del cual todo lo que recaudaban los cuales cuarteles a nivel nacional era destinado a las cuentas del CBVP en la mencionada entidad.

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En ese sentido, explicó que tenían habilitadas 50 cuentas corrientes con la misma persona jurídica, situación que les preocupa sobre manera debidio a que la normativa vigente prevé una cobertura de garantía de 228 millones de guaraníes por personería jurídica.

Canan explicó que la imposibilidad de acceder a estos recursos ya obliga a varios cuarteles a restringir sus servicios, reducir la disponibilidad de vehículos y filtrar su cobertura para responder únicamente a urgencias de máxima prioridad.

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La principal urgencia operativa radica en la adquisición de combustible para movilizar las autobombas y unidades de rescate.

La conducción de la institución advierte que la continuidad del servicio en más de 140 compañías a nivel país depende de la pronta liberación de estos activos.