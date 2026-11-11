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Política
11 de noviembre de 2026 - 09:33

Bomberos se manifiestan frente al Congreso para exigir fondos retenidos en Ueno Bank

Integrantes de los Bomberos Voluntarios del Paraguay se manifiestan frente al Congreso Nacional.
Integrantes de los Bomberos Voluntarios del Paraguay se manifiestan frente al Congreso Nacional.

Integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) se manifiestan pacíficamente frente a las instalaciones del Congreso Nacional. La movilización, iniciada a las 09:00, busca la restitución inmediata de 2.355 millones de guaraníes en fondos institucionales retenidos en Ueno Bank.

Por ABC Color
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La protesta de bomberos voluntarios responde a la Citación N° 79/2026, firmada por el segundo comandante nacional, Ray Mendoza López, que congrega a compañías, unidades y destacamentos pertenecientes al departamento Central y la Capital.

Del total reclamado, 1.400 millones de guaraníes corresponden a la Colecta Nacional 2026, realizada entre septiembre y octubre, mientras que otros 1.355 millones de guaraníes pertenecen a fondos propios de las compañías de bomberos a nivel nacional.

La presidenta del CBVP, Lorena Canan, explicó que si bien operan con otros bancos, hace 1 año firmaron un acuerdo con Ueno Bank para la colecta nacional, en virtud del cual todo lo que recaudaban los cuales cuarteles a nivel nacional era destinado a las cuentas del CBVP en la mencionada entidad.

Lea más: Ueno Bank: bomberos esperan recuperar G. 2.355 millones y senadora pide blindar bienes patrimoniales

En ese sentido, explicó que tenían habilitadas 50 cuentas corrientes con la misma persona jurídica, situación que les preocupa sobre manera debidio a que la normativa vigente prevé una cobertura de garantía de 228 millones de guaraníes por personería jurídica.

Canan explicó que la imposibilidad de acceder a estos recursos ya obliga a varios cuarteles a restringir sus servicios, reducir la disponibilidad de vehículos y filtrar su cobertura para responder únicamente a urgencias de máxima prioridad.

La principal urgencia operativa radica en la adquisición de combustible para movilizar las autobombas y unidades de rescate.

La conducción de la institución advierte que la continuidad del servicio en más de 140 compañías a nivel país depende de la pronta liberación de estos activos.

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