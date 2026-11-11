“Me cuesta creer todo lo que ha pasado”, dice ministro sobre caso Ueno/Peña

El ministro Carlos Giménez asistió al acto de apertura de la tercera edición de la Expo Feria San Pedro, realizada en el distrito de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro. Tras el acto, se refirió a su continuidad al frente del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la situación política nacional y las consecuencias económicas generadas por la megaestafa perpetrada por ueno bank.

Giménez dijo que Paraguay demostró el funcionamiento de sus instituciones y una importante madurez democrática, considerando que la situación se controló en un corto periodo de tiempo.

“Nosotros teníamos un presidente en un juicio político el viernes, el sábado amanecemos ya con el nuevo presidente y el lunes todas las instituciones totalmente instaladas, desarrollándose con plena normalidad”, manifestó.

Agregó que, pese a los cambios en el Gabinete del Poder Ejecutivo, algunos ministros continúan en sus funciones y que el compromiso del Gobierno es seguir trabajando, coordinando acciones y dialogando con la ciudadanía.

Consultado sobre su continuidad en el cargo, confirmó que fue ratificado por Pedro Alliana.

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“A mí todavía me cuesta entender”

Al ser consultado sobre su postura como referente político de San Pedro ante la situación del destituido presidente de la República, Santiago Peña, Giménez evitó profundizar en consideraciones personales y se limitó a decir que Peña le dio la oportunidad de ocupar el Ministerio de Agricultura.

“Es una persona que a mí me dio por lo menos la oportunidad de ser ministro. A mí todavía me cuesta entender, me cuesta creer todo lo que ha pasado”, expresó.

El ministro manifestó que espera que Peña tenga la oportunidad de realizar su descargo y aclarar los hechos. También indicó que las investigaciones deben determinar las responsabilidades correspondientes.

“En el sector público nadie hace solo las cosas. Para cometer cualquier cosa ilícita se necesita de cómplices. Entonces, que se aclare”, agregó.

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Impacto económico de la estafa perpetrada a través de ueno bank

El ministro Giménez también se refirió a las consecuencias económicas relacionadas con la estafa cometida a través de ueno bank. Señaló que la entidad tuvo una participación importante en el proceso de bancarización y en la inclusión financiera de distintos sectores del país, por lo que su situación genera un impacto considerable.

Indicó que el Gobierno intervino para atender la problemática y afirmó que aproximadamente el 95% de un sector afectado estaría resolviendo sus inconvenientes. No obstante, reconoció que quedan consecuencias y que las investigaciones deberán continuar para establecer las responsabilidades.

Calificó lo ocurrido como una situación dramática para Paraguay, especialmente por las condiciones económicas de los sectores más vulnerables.

Polémica por expresiones sobre San Pedro

Durante el acto inaugural, el referente del sector productivo, Héctor Cristaldo, destacó el crecimiento de la producción y el trabajo en el departamento. Sin embargo, una de sus expresiones generó molestia entre algunos sampedranos, al señalar que San Pedro dejó de ser “kachiai”, término utilizado en este contexto para referirse a una etapa de informalidad o desorden.

Cristaldo intentó explicar sus palabras haciendo referencia a épocas anteriores, cuando, según dijo, la presencia del EPP, las invasiones y la inseguridad dificultaban el desarrollo de las actividades productivas.

En un tono distendido, el ministro Giménez le hizo un reclamo en broma y defendió la imagen del departamento, señalando que los sampedranos son gente seria y que actualmente se está trabajando con esfuerzo para impulsar el desarrollo.

“Muchas cosas nos jode por San Pedro, ¿verdad? Pero eso era otra época, otro momento. Ahora estamos en un momento diferente”, manifestó.

El ministro pidió valorar la tranquilidad actual y destacó la importancia de generar espacios de diálogo entre el sector privado, los productores y los emprendedores para coordinar acciones y atender las necesidades de la población.

Reconoció que todavía existen sectores que necesitan mayor acompañamiento e incorporación de tecnología, y sostuvo que el diálogo y el trabajo conjunto serán fundamentales para lograr un San Pedro más competitivo.

Expo Feria se extiende hasta el sábado

La tercera edición de la Expo Feria San Pedro comenzó con una importante participación de productores, emprendedores, empresarios y visitantes. La actividad se desarrolla en Santa Rosa del Aguaray y se extenderá hasta este sábado, con espacios destinados a mostrar el potencial productivo, comercial y empresarial del departamento.