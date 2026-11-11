Ybycuí: maquinarias viales descompuestas y deuda de más de G. 1.480 millones

El estado de abandono en que se encuentran las maquinarias viales de la Municipalidad de Ybycuí es motivo de preocupación para las nuevas autoridades. Debido a la falta de mantenimiento, están fuera de servicio, según la denuncia.

Además, la exintendenta, María Cristina Servín (ANR), dejó la comuna con saldo cero, manifestó el nuevo jefe comunal, Tomás Fidelino Rivas (ANR).

Rivas explicó que la situación afecta directamente a los caminos de las compañías, por lo que buscarán recuperar las máquinas lo más rápido posible. Mientras duren las reparaciones, la Municipalidad recurrirá a la Gobernación de Paraguarí y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para atender los reclamos más urgentes.

Lea más: Ybycuí: apelan orden de abrir camioneta con supuestos documentos de la Comuna

Agregó que, tras la revisión general de las máquinas viales, constató que el camión tumba, una retroexcavadora, dos camionetas, la motoniveladora y un tractor presentan problemas mecánicos por falta de mantenimiento. Además, no cuentan con batería ni cubiertas.

Reparaciones por más de G. 559 millones

Lo preocupante es que, con el corte administrativo, se detectó que entre 2023 y 2025 la Municipalidad pagó G. 559.500.000 en reparaciones de máquinas viales que hoy están varadas y en desuso, con diversos desperfectos mecánicos, sin cubiertas y sin baterías.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Octubre de 2023: mediante la Resolución I.M. Nº 32/2023, del 19 de octubre, la exintendenta Servín adjudicó por G. 455.000.000, por la vía de la excepción, las “reparaciones mayores de maquinarias de la institución municipal” a la firma unipersonal Taller Los Amigos, de Luis Alfredo Benítez Fabio. La resolución no detalla qué equipos abarcaba.

Febrero de 2024 : se pagó al taller Los Amigos, de Luis Alfredo Benítez, G. 75.000.000 por la reparación de equipos viales.

Diciembre de 2025: se abonaron G. 29.500.000 por el mantenimiento de la motoniveladora a una firma unipersonal cuya representante legal es Cynthia Paniagua Arrua, del Taller Mecánico “Alan”.

Lea más: Nuevos intendentes de Paraguarí heredan deudas millonarias y cajas sin fondos

Comuna pagó G. 420 millones por un camión que está varado

Según documentos, la Municipalidad adquirió en 2024 un camión tumba marca Scania, de procedencia sueca, por G. 420.000.000. El contrato lleva la firma de Francisco Díaz de Vivar. En menos de dos años de uso, el camión ya presenta desperfectos mecánicos que quedaron sin reparar.

Preocupan deudas pendientes de pago

La nueva administración heredó de la gestión de Servín una deuda pendiente de pago de más de G. 1.484.512.750. De ese total, G. 806.202.067 corresponden a salarios de funcionarios y concejales e inversión física.

A esto se suman G. 678.310.683 adeudados a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) y a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal.