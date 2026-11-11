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Política
11 de noviembre de 2026 - 18:08

Ybycuí: maquinarias viales descompuestas y deuda de más de G. 1.480 millones

La comuna de Ybycuí adjudicó G. 455 millones en 2023 para reparaciones mayores de maquinarias que hoy están varadas, con varios desperfectos.
La comuna de Ybycuí adjudicó G. 455 millones en 2023 para realizar reparaciones mayores de maquinarias que hoy están varadas y presentan varios desperfectos.Emilce Ramírez

YBYCUÍ. Preocupa el estado de los equipos viales, que están sin cubiertas ni baterías, y la situación financiera de la comuna, que registra saldo cero y deudas por más de G. 1.480 millones.

Por ABC Color
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El estado de abandono en que se encuentran las maquinarias viales de la Municipalidad de Ybycuí es motivo de preocupación para las nuevas autoridades. Debido a la falta de mantenimiento, están fuera de servicio, según la denuncia.

Además, la exintendenta, María Cristina Servín (ANR), dejó la comuna con saldo cero, manifestó el nuevo jefe comunal, Tomás Fidelino Rivas (ANR).

Camino vecinal en Mbokarusú empeora tras lluvias y falta de mantenimiento.
Camino vecinal en Mbokarusú empeora tras lluvias y falta de mantenimiento.

Rivas explicó que la situación afecta directamente a los caminos de las compañías, por lo que buscarán recuperar las máquinas lo más rápido posible. Mientras duren las reparaciones, la Municipalidad recurrirá a la Gobernación de Paraguarí y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para atender los reclamos más urgentes.

Lea más: Ybycuí: apelan orden de abrir camioneta con supuestos documentos de la Comuna

Agregó que, tras la revisión general de las máquinas viales, constató que el camión tumba, una retroexcavadora, dos camionetas, la motoniveladora y un tractor presentan problemas mecánicos por falta de mantenimiento. Además, no cuentan con batería ni cubiertas.

El tractor agrícola de la Municipalidad de Ybycuí está totalmente abandonado: tiene el motor averiado, no tiene batería y las cubiertas, en desuso.
El tractor agrícola de la Municipalidad de Ybycuí está totalmente abandonado: tiene el motor averiado, no tiene batería y las cubiertas, en desuso.

Reparaciones por más de G. 559 millones

Lo preocupante es que, con el corte administrativo, se detectó que entre 2023 y 2025 la Municipalidad pagó G. 559.500.000 en reparaciones de máquinas viales que hoy están varadas y en desuso, con diversos desperfectos mecánicos, sin cubiertas y sin baterías.

  • Octubre de 2023: mediante la Resolución I.M. Nº 32/2023, del 19 de octubre, la exintendenta Servín adjudicó por G. 455.000.000, por la vía de la excepción, las “reparaciones mayores de maquinarias de la institución municipal” a la firma unipersonal Taller Los Amigos, de Luis Alfredo Benítez Fabio. La resolución no detalla qué equipos abarcaba.
En 2023, la comuna de Ybycuí adjudicó G. 455 millones al Taller Los Amigos para “reparaciones mayores de maquinarias”, que hoy están varadas.
En 2023, la comuna de Ybycuí adjudicó G. 455 millones al Taller Los Amigos para “reparaciones mayores de maquinarias”, que hoy están varadas.
  • Febrero de 2024: se pagó al taller Los Amigos, de Luis Alfredo Benítez, G. 75.000.000 por la reparación de equipos viales.
  • Diciembre de 2025: se abonaron G. 29.500.000 por el mantenimiento de la motoniveladora a una firma unipersonal cuya representante legal es Cynthia Paniagua Arrua, del Taller Mecánico “Alan”.

Lea más: Nuevos intendentes de Paraguarí heredan deudas millonarias y cajas sin fondos

Comuna pagó G. 420 millones por un camión que está varado

Según documentos, la Municipalidad adquirió en 2024 un camión tumba marca Scania, de procedencia sueca, por G. 420.000.000. El contrato lleva la firma de Francisco Díaz de Vivar. En menos de dos años de uso, el camión ya presenta desperfectos mecánicos que quedaron sin reparar.

La Municipalidad de Ybycuí adquirió en 2024 un camión tumba Scania por G. 420 millones, que hoy se encuentra abandonado, con desperfectos mecánicos y sin batería.
La Municipalidad de Ybycuí adquirió en 2024 un camión tumba Scania por G. 420 millones, que hoy se encuentra abandonado, con desperfectos mecánicos y sin batería.

Preocupan deudas pendientes de pago

La nueva administración heredó de la gestión de Servín una deuda pendiente de pago de más de G. 1.484.512.750. De ese total, G. 806.202.067 corresponden a salarios de funcionarios y concejales e inversión física.

Mientras auditores de la Contraloría General de la República (CGR) realizaban el corte administrativo junto al intendente Tomás Fidelino Rivas (ANR), personas vinculadas a la administración saliente habrían retirado documentos e impresoras de la Municipalidad.
Mientras auditores de la Contraloría General de la República (CGR) realizaban el corte administrativo junto al intendente Tomás Fidelino Rivas (ANR), personas vinculadas a la administración saliente habrían retirado documentos e impresoras de la Municipalidad.

A esto se suman G. 678.310.683 adeudados a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) y a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal.

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