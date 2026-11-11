Yolanda Paredes ampliará denuncia contra la familia de Santiago Peña

La senadora Yolanda Paredes anunció que presentará una ampliación de la denuncia en el marco de la investigación sobre los bienes patrimoniales del entorno del expresidente Santiago Peña y su esposa, Leticia Ocampos.

La legisladora sostuvo que la medida abarcará a parientes directos y políticos tras la difusión pública de un amparo judicial promovido por la familia para limitar el acceso a su información patrimonial.

Paredes confirmó la presentación formal ante el Ministerio Público: “Estamos solicitando la ampliación de la causa número 92/2026, incluyendo en el mismo a todos los familiares, ya sean directos, como papá, mamá de Santiago Peña y Leticia Ocampos, hermanos y también parientes políticos”.

Según la senadora, la acción judicial impulsada por el entorno familiar buscaba impedir que la ciudadanía y los medios accedieran a datos sobre sus participaciones en sociedades y otros activos.

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“Tenemos que analizar el amparo que ellos hicieron en el contexto actual. Por lo visto que no querían que la prensa, la ciudadanía accedieran a mayores datos, porque de haberse accedido, nos hubiéramos dado cuenta que algo no correspondía o que había una suerte ya de indicio de enriquecimiento ilícito”, aseveró.

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Señalamientos hacia el Gabinete

Durante su declaración, la parlamentaria apuntó directamente contra el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, a quien acusó de haber operado de forma coordinada con la estructura del Ejecutivo.

Paredes criticó duramente la actuación inicial de la Fiscalía durante el procedimiento en el que se dio la destitución del exmandatario, señalando omisiones graves en la recolección de evidencias físicas y digitales.

“Ese día que se le destituyó a Santiago Peña se tuvo que haber hecho el allanamiento. Eso creo que sabemos todos los abogados medianamente conocedores de este tema, que en ese mismo instante se tuvo que haber incautado no solamente el celular de Santiago Peña, sino de toda la familia presente”, recriminó.

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Asimismo, expresó su preocupación por el riesgo de alteración o destrucción de elementos probatorios, mencionando directamente a la exprimera dama: “¿Quién le está hoy investigando a Leticia Ocampos? Una persona que todos los días está acudiendo, por ejemplo, al lugar de reclusión de Santiago Peña. ¿Ella lleva o no lleva celular? ¿Se investigó el celular de la señora? Nadie investigó nada"

Seguido sostuvo: “Jamás pudo haberse quedado con el celular en la familia. Contiene datos sumamente importantes que para hoy nosotros creemos que ya prácticamente están perdidos”.

Finalmente, la legisladora anticipó que la ampliación de las indagatorias patrimoniales podría derivar en nuevos hallazgos sobre la participación del círculo cercano en operaciones financieras.