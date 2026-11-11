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Policiales
11 de noviembre de 2026 - 10:23

¿Qué va a pasar con la mansión de Santiago Peña luego de su incautación?

Vista aérea de la moderna mansión de Santiago Peña, con piscina y rodeada de vegetación frondosa.
Vista aérea de la mansión del expresidente Santiago Peña en San BernardinoABC TV

La ministra de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados explicó hoy qué destino se dará a la lujosa mansión de verano del expresidente Santiago Peña en San Bernardino y los vehículos de alta gama incautados de Miguel Vázquez, presidente del Grupo Vázquez.

Por ABC Color
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En conversación con ABC Cardinal este miércoles, Teresa Rojas, ministra de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), habló de los bienes que su institución ha pasado a administrar tras su incautación en el marco de la investigación en torno al colapso de Ueno Bank y de su matriz empresarial, el Grupo Vázquez, que resultó en la detención de imputación de los directivos del banco y la del expresidente Santiago Peña.

La ministra Rojas explicó que el Ministerio Público ya hizo entrega a la Senabico de nueve vehículos “de muy alta gama” que fueron incautados la semana pasada de la residencia de Miguel Vázquez, presidente del Grupo Vázquez y miembro del directorio de Ueno Bank; además de la lujosa mansión de verano del expresidente Peña, ubicada en San Bernardino, que fue allanada e incautada por la Fiscalía el pasado domingo.

Teresa Rojas con prenda clara y gafas rojas, habla en reunión, sentada ante una mesa de deliberación con fondo de madera.
Teresa Rojas, ministra de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados.

Llamativamente, indicó que la Senabico no ha recibido los dos aviones y el costoso yate que fueron incautados de Vázquez la semana pasada.

Lea más: Nuevo Procurador General: “La instrucción es que todos los fondos perdidos por el Estado sean recuperados”

Tanto los vehículos como la mansión están ahora bajo la administración de la Senabico para su protección, explicó.

Afirma que mansión no parece haber sido vaciada

Seis personas en sala de estar con decoraciones modernas; un hombre agachado y varias mujeres sosteniendo objetos y revisando.
Agentes del Ministerio Público durante el allanamiento a la mansión de expresidente Peña.

La ministra indicó que personal de la Senabico continúa realizando “una minuciosa revisión” de la mansión en San Bernardino para elaborar un inventario de los bienes en su interior.

Rumores indicaban que la mansión había sido vaciada la semana pasada, mientras el Congreso Nacional preparaba el juicio político que el pasado viernes destituyó a Santiago Peña de la Presidencia de la República.

Sin embargo, la ministra Rojas afirmó hoy que “a simple vista” eso parece no ser cierto, ya que el personal de Senabico ha encontrado la residencia “muy bien equipada y decorada”, con muebles y electrodomésticos, e incluso “cuadros muy valiosos” y fotografías de la familia del expresidente.

Video: Abrieron la bóveda de la mansión de Santiago Peña y esto fue lo encontrado

Agregó, sin embargo, que no se encontró ningún vehículo en el predio.

Sobre el resguardo de la mansión, la ministra explicó que esta se encuentra dentro de un condominio privado que cuenta con sus propios guardias. Además, señaló que la Senabico contrató guardias privados para custodiar el recinto y que la Policía Nacional mantiene agentes haciendo recorridos aleatorios en la zona.

Pondrán mansión en alquiler y subastarán vehículos

Vehículos incautados de una residencia de Miguel Vázquez.
Vehículos incautados de una residencia de Miguel Vázquez.

La ministra Rojas dijo que el objetivo de la Senabico es culminar cuanto antes el inventario de la mansión para que esta pueda ser ofrecida en alquiler – con todo lo que hay en su interior – a tiempo para la temporada de verano y pueda producir ganancias para el Estado.

Lea más: Caso Ueno: inmovilizan unos US$ 10 millones en bienes de Miguel Vázquez

En cuanto a los vehículos incautados de la residencia de Miguel Vázquez, la titular de la Senabico indicó que hay trámites en curso para llevar a cabo la “venta anticipada” de los mismos por medio de una subasta pública.

Explicó que, debido al alto costo de mantenimiento que tendrían estos vehículos, lo más ventajoso para el Estado sería venderlos rápidamente.

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