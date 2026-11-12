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Política
12 de noviembre de 2026 - 16:41

Salma Agüero descarta renunciar a la Secretaría de la Juventud

El presidente de la República, Santiago Peña y su ministra de la Juventud, Salma Agüero.
La ministra de la Juventud, Salma Agüero, junto con el expresidente de la República, Santiago Peña.

La ministra de la Juventud, Salma Agüero, ratificó su continuidad al frente de la institución tras los recientes cuestionamientos en su contra. Aseguró que no existen hechos de corrupción ni causas abiertas en su contra, atribuyendo las críticas a campañas de desinformación y a intereses políticos por ocupar su cargo.

Por ABC Color
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La ministra de la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ), Salma Agüero, salió al paso de los cuestionamientos sobre su permanencia en el gabinete y descartó categóricamente abandonar la cartera estatal.

Con un contundente “No voy a renunciar”, la secretaria de Estado defendió la transparencia de su administración y aseguró que continuará desempeñando sus funciones.

Agüero sostuvo que no existen irregularidades legales ni administrativas que motiven su salida, dirigiéndose directamente a la opinión pública: “Yo no voy a descalificar a los que reclaman, estoy acá para decirles a la ciudadanía y los jóvenes que yo no he hecho nada fuera de la ley o fuera de lugar”.

Y agregó: “No metí la mano en la lata, no tengo ninguna causa abierta ni ningún hecho de corrupción”.

Lea más: Cuestionan a Salma Agüero por amedrentar a jóvenes que piden su destitución

En esa misma línea, la titular de la SNJ enfatizó su integridad en el manejo de los recursos públicos y calificó positivamente el desempeño de su equipo durante los últimos meses. “Mi gestión no es luego cuestionada, porque la gestión que estamos llevando en estos meses es excelente, porque yo luego busco la excelencia”, afirmó.

Alcance territorial y trasfondo político

Respecto a los resultados alcanzados, la ministra destacó que la institución ha logrado un impacto superior al de administraciones anteriores, extendiendo sus programas a nivel nacional.

“Hoy estamos trabajando en serio y bien con los jóvenes de la capital y del interior”, subrayó al señalar que las políticas públicas del sector han beneficiado a miles de ciudadanos.

Finalmente, Agüero manifestó su total disposición para responder a cualquier consulta o pedido de informes, aunque advirtió que las críticas responden a informaciones tergiversadas y a una puja por espacios de poder tras las recientes movidas en el Ejecutivo, señalando que existen sectores interesados en ocupar su lugar dentro de la institución.

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