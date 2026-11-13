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Política
13 de noviembre de 2026 - 15:27

EE.UU. felicita a Alliana por designar a 21 organizaciones criminales como terroristas internacionales

Pedro Alliana y Marco Rubio
Pedro Alliana saluda a Marco Rubio, el secretario de Estado de EE.UU., en Washington DC. (Foto de archivo).Gentileza

Juan Pablo Segura, secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU. felicitó a Pedro Alliana por la designación a 21 organizaciones delictivas transnacionales a la lista de organizaciones terroristas internacionales de América Latina y otras regiones.

Por ABC Color
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“Felicitamos a Pedro Alliana por designar a 21 organizaciones criminales transnacionales —entre ellas el Tren de Aragua, la MS-13, el CJNG y el Cártel de Sinaloa— como organizaciones terroristas en el marco del Escudo de las Américas. A menos de una semana de asumir el cargo, el presidente Alliana está demostrando un liderazgo decisivo y el compromiso de Paraguay de defender nuestro hemisferio de los narcoterroristas”.

Así refiere un posteo en la red social X de Juan Pablo Segura, secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos de América (EE.UU.); al aludir a la decisión del presidente Pedro Alliana, quien firmó el Decreto Nº 7228, fechado este 12 de noviembre, por el cual designa como organizaciones terroristas internacionales a 21 estructuras criminales transnacionales.

La decisión se enmarca en la iniciativa Escudo de las Américas. Según los considerandos del decreto, el 22 de septiembre de 2026, Paraguay y otros países participantes adoptaron en Nueva York la Declaración Conjunta sobre la Defensa de la Soberanía Hemisférica, que contempla acciones coordinadas contra 24 organizaciones delictivas transnacionales.

La disposición incorpora a grupos criminales de América Latina y otras regiones, según establece el artículo 1 del decreto.

El ahora destituido y preso Santiago Peña conversa con Christopher Landau, vicesecretario de Estado y Juan Pablo Segura (der.), en octubre pasado en Asunció. l (Photo by DANIEL DUARTE / AFP).
El ahora destituido y preso Santiago Peña conversa con Christopher Landau, vicesecretario de Estado y Juan Pablo Segura (der.), en octubre pasado en Asunció. l (Photo by DANIEL DUARTE / AFP).

Lea más: Con tentáculos en Paraguay, Comando Vermelho y PCC fueron designados por EE.UU. como terroristas: origen e implicancias

Las organizaciones designadas

El decreto enumera las siguientes 21 organizaciones delictivas transnacionales como terroristas internacionales:

  • Mara Salvatrucha (MS-13): pandilla surgida en Los Ángeles, Estados Unidos, entre comunidades de migrantes centroamericanos. Se expandió principalmente por El Salvador, Honduras y Guatemala y está vinculada con extorsiones, homicidios y tráfico de drogas.
  • Tren de Aragua: organización criminal originada en Venezuela, con expansión hacia otros países sudamericanos. Sus actividades incluyen extorsión, trata de personas, tráfico de drogas y secuestros.
  • Cárteles Unidos: coalición de grupos criminales mexicanos que opera principalmente en Michoacán y disputa territorios y rutas del narcotráfico.
  • Cártel del Golfo: organización mexicana originaria de Tamaulipas, vinculada al tráfico de drogas, extorsiones y otras actividades ilícitas.
  • La Nueva Familia Michoacana: grupo criminal mexicano con presencia en Michoacán y Guerrero, relacionado con el narcotráfico, la extorsión y el control territorial.
  • Cártel del Noreste: estructura criminal mexicana con base en Tamaulipas, vinculada al tráfico de drogas, armas, secuestros y extorsiones.
  • Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG): organización surgida en Jalisco, México, con redes internacionales de narcotráfico y tráfico de drogas sintéticas.
  • Cártel de Sinaloa: una de las principales organizaciones criminales mexicanas, con redes internacionales de narcotráfico y distribución de drogas.
  • Gran Grif: banda armada de Haití, con presencia en el departamento de Artibonite, relacionada con secuestros, asesinatos y extorsiones.
  • Viv Ansanm: coalición de pandillas haitianas que opera principalmente en Puerto Príncipe y otras zonas del país. Está vinculada con secuestros, violencia armada y control territorial.
  • Los Lobos: organización criminal ecuatoriana relacionada con el narcotráfico, las extorsiones y la violencia carcelaria.
  • Los Choneros: banda surgida en Ecuador, vinculada al tráfico de drogas, asesinatos y disputas por el control de rutas criminales.
  • Barrio 18: pandilla originada en Los Ángeles y extendida por Centroamérica, especialmente en El Salvador, Guatemala y Honduras. Sus actividades incluyen extorsiones y homicidios.
  • Clan del Golfo: organización criminal colombiana con presencia en rutas del narcotráfico, minería ilegal y extorsiones.
  • Chone Killers: grupo criminal ecuatoriano relacionado con el narcotráfico, el sicariato y las disputas territoriales.
  • Los Viagras: organización criminal mexicana que opera principalmente en Michoacán, vinculada al narcotráfico y la extorsión.
  • Cártel de Juárez (La Línea): estructura criminal mexicana con base histórica en Ciudad Juárez, relacionada con el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.
  • Disidencias de las FARC: grupos armados colombianos que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016 o retomaron las armas. El decreto menciona expresamente al Estado Mayor Central y a la Segunda Marquetalia, además de sus denominaciones alternativas, organizaciones afiliadas y grupos sucesores.
  • Ejército de Liberación Nacional (ELN): guerrilla colombiana de origen marxista, activa en Colombia y zonas fronterizas, vinculada al narcotráfico, secuestros y extorsiones.
  • Sendero Luminoso: organización insurgente de origen peruano, responsable de una campaña de violencia durante las décadas de 1980 y 1990. Sus remanentes operan en zonas vinculadas al narcotráfico.
  • Los Tiguerones: banda criminal ecuatoriana vinculada al narcotráfico, las extorsiones, los asesinatos y la violencia en centros penitenciarios.

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