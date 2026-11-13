EE.UU. felicita a Alliana por designar a 21 organizaciones criminales como terroristas internacionales

“Felicitamos a Pedro Alliana por designar a 21 organizaciones criminales transnacionales —entre ellas el Tren de Aragua, la MS-13, el CJNG y el Cártel de Sinaloa— como organizaciones terroristas en el marco del Escudo de las Américas. A menos de una semana de asumir el cargo, el presidente Alliana está demostrando un liderazgo decisivo y el compromiso de Paraguay de defender nuestro hemisferio de los narcoterroristas”.

Así refiere un posteo en la red social X de Juan Pablo Segura, secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos de América (EE.UU.); al aludir a la decisión del presidente Pedro Alliana, quien firmó el Decreto Nº 7228, fechado este 12 de noviembre, por el cual designa como organizaciones terroristas internacionales a 21 estructuras criminales transnacionales.

La decisión se enmarca en la iniciativa Escudo de las Américas. Según los considerandos del decreto, el 22 de septiembre de 2026, Paraguay y otros países participantes adoptaron en Nueva York la Declaración Conjunta sobre la Defensa de la Soberanía Hemisférica, que contempla acciones coordinadas contra 24 organizaciones delictivas transnacionales.

La disposición incorpora a grupos criminales de América Latina y otras regiones, según establece el artículo 1 del decreto.

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Las organizaciones designadas

El decreto enumera las siguientes 21 organizaciones delictivas transnacionales como terroristas internacionales: