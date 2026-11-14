Algún factor frena procesamiento de exministro y exautoridades del IPS

Esto en cuanto a los órganos oficiales, ya que la lista es mucho más extensa en relación con autoridades del efímero banco privado colapsado.

Pero lo que llama poderosamente la atención es que los tentáculos de la justicia, en un caso que afectó prácticamente a todo el país, no hayan alcanzado aún a personajes clave de esta triste historia y cuyos nexos con lo sucedido son imposibles de desconocer.

Un exministro de Economía, gestor de la política financiera del Gobierno de casi 39 meses de Santiago Peña, y padre de la frase “economía de guerra” que precedió a su alejamiento del cargo, casi un presagio de que una bomba estaba por detonar, no integra aún el plantel “convocado” por la investigación.

Tampoco los o el mentor desde el Instituto de Previsión Social del direccionamiento de US$ 516 millones de dólares a Ueno Bank, desoyendo cualquier principio de prudencia y transformando el marco reglamentario acorde con los propósitos de la asociación criminal, sello añadido a la imputación de Santiago Peña -jefe de todos los aludidos- en las últimas horas.

Voces indican que todo está preparado para cazar a las “presas”, pero el botón de acción no se oprime en el Ministerio Público. ¿Cuál será la verdadera razón?