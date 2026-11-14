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Política
14 de noviembre de 2026 - 08:36

Algún factor frena procesamiento de exministro y exautoridades del IPS

Hombre con traje y corbata manipula un dispositivo en la mesa, mientras dos mujeres escriben y revisan documentos en un ambiente de oficina.
Sistema de seguridad interno en la mansión de Santiago Peña en San Benardino durante la intervención del Ministerio Público.Gentileza/Ministerio Público

Cada día la crisis desatada a raíz de la estrepitosa caída de Ueno Bank plantea novedades relevantes en cuanto al procesamiento (detención, imputación y privación de libertad) de personas presuntamente vinculadas con el sonado caso, comenzando con el expresidente de la República, Santiago Peña y pasando por el Directorio completo del Banco Central del Paraguay (salvo Carmen Marín, que renunció al notar que sus objeciones no eran consideradas), sumado al Superintendente de Bancos.

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Esto en cuanto a los órganos oficiales, ya que la lista es mucho más extensa en relación con autoridades del efímero banco privado colapsado.

Pero lo que llama poderosamente la atención es que los tentáculos de la justicia, en un caso que afectó prácticamente a todo el país, no hayan alcanzado aún a personajes clave de esta triste historia y cuyos nexos con lo sucedido son imposibles de desconocer.

Un exministro de Economía, gestor de la política financiera del Gobierno de casi 39 meses de Santiago Peña, y padre de la frase “economía de guerra” que precedió a su alejamiento del cargo, casi un presagio de que una bomba estaba por detonar, no integra aún el plantel “convocado” por la investigación.

Tampoco los o el mentor desde el Instituto de Previsión Social del direccionamiento de US$ 516 millones de dólares a Ueno Bank, desoyendo cualquier principio de prudencia y transformando el marco reglamentario acorde con los propósitos de la asociación criminal, sello añadido a la imputación de Santiago Peña -jefe de todos los aludidos- en las últimas horas.

Voces indican que todo está preparado para cazar a las “presas”, pero el botón de acción no se oprime en el Ministerio Público. ¿Cuál será la verdadera razón?

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