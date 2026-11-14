Concejal liberal de Misiones pide destitución de autoridades de Yacyretá por caso Ueno Bank

El concejal departamental de Misiones por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Augusto Galeano, solicitó al presidente de la República, Pedro Alliana, la destitución del director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Luis Benítez, y del consejero Michel Flores.

El edil fundamentó su pedido en el supuesto conflicto de intereses relacionado con el depósito de 10 millones de dólares de los fondos complementarios de jubilación de la institución en certificados de depósito de ahorro (CDA) de Ueno Bank.

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Desde la sede de la EBY en Ayolas, Galeano cuestionó que los recursos de los fondos jubilatorios hayan sido depositados en una entidad bancaria en la que, según afirmó, el director Luis Benítez es accionista.

“Vengo a pedirle al presidente de la República, Pedro Alliana, que le destituya al director Luis Benítez y al consejero Michel Flores (...). Son US$ 10 millones de los fondos complementarios de jubilados de la EBY que fueron depositados en CDA en Ueno Bank”, expresó.

El concejal sostuvo que existe un conflicto de intereses debido a la participación accionaria que atribuye a Benítez en la entidad bancaria y su responsabilidad en la operación financiera.

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“Banco donde es accionista el director Luis Benítez y hoy nadie dice nada. Hay conflicto de intereses claramente del director Benítez siendo accionista del Ueno Bank y siendo responsable de depositar US$ 10 millones de los fondos complementarios en CDA en Ueno”, manifestó.

Galeano también cuestionó el silencio de los representantes políticos y de la ciudadanía del departamento de Misiones ante esta situación y pidió una reacción de la población.

“En Misiones nadie dice nada, todo el mundo está callado, nadie se oponía, como si fuese que no ha pasado en Yacyretá, en el Paraguay y en el departamento. Ya no es más tiempo en mantenernos en silencio y callados, el pueblo tiene que reaccionar”, señaló.

Por su parte, el consejero paraguayo de la EBY, Michel Flores Fernández, deslindó su responsabilidad y la del Consejo de Administración de la margen derecha en las decisiones relacionadas con la inversión de los fondos jubilatorios en Ueno Bank.

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, Flores explicó que el Consejo de Administración aprobó en noviembre de 2015 la creación de un fondo especial para implementar el Sistema Complementario de Jubilaciones y Pensiones, así como su reglamento entre 2016 y 2017. Afirmó que esas fueron las únicas intervenciones del órgano en el sistema.

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Asimismo, señaló que, según el artículo 28 del reglamento, la administración del sistema corresponde a un Comité de Administración y Control, mientras que la administración de los fondos está a cargo de la EBY, con autorización del director ejecutivo paraguayo y del jefe financiero paraguayo.

“Por lo expuesto manifiesto que el Consejo de Administración - Margen Derecha no ha tenido ninguna competencia ni intervención alguna en las decisiones que desembocaron en la inversión de los fondos del Sistema en Ueno Bank”, expresa parte del comunicado firmado por el consejero.