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Política
13 de noviembre de 2026 - 19:57

Cúpula del BCP: De mentir al Paraguay a estar todos presos

Altas exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) guardan prisión preventiva tras “maquillar” informes sobre la solvencia de Ueno Bank ante el Senado. Pasaron de supuestos denunciantes a quedar detenidos. Vea el video.

Por ABC Color
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Aquellos que tuvieron la responsabilidad de cuidar no solamente a los ahorristas de Ueno Bank, sino también los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y de varias instituciones del Estado que depositaron su capital en este banco quebrado, hoy están tras las rejas. Sin embargo, semanas atrás, cuando acudieron a una convocatoria reservada del Parlamento, desestimaron con aparente soberbia los cuestionamientos de los senadores sobre la estabilidad de la entidad caída.

Lea más: Autoridades del BCP evitan transparentar el caso de Ueno Bank y solo confirman sumario

¿Qué pasó con la cúpula del Banco Central del Paraguay tras el caso Ueno Bank?

“Nada es producto de las publicaciones; al contrario, las publicaciones son producto de la actuación del Banco Central”, había señalado en conferencia de prensa en el Senado el hoy detenido Marco Aurelio González, exmiembro del Directorio del BCP.

González integró la comitiva técnica del banco matriz que acudió al Congreso el pasado 9 de octubre a un encuentro reservado para abordar las operaciones financieras y los controles aplicados a las entidades bancarias, con el foco puesto en Ueno Bank. Hoy, absolutamente todos ellos están detenidos.

Cúpula del BCP actualmente tras las rejas.
Cúpula del BCP actualmente tras las rejas.

¿Cómo fue la polémica reunión secreta entre el BCP y el Congreso Nacional?

“Eso hay que aclarar: que ese banco en particular es también un banco sistémico y eso requiere que permanentemente se haga un seguimiento, una supervisión”, declaró también tras reunirse con los legisladores Miguel Ángel Mora, entonces presidente interino del Directorio del BCP.

Lea más: Ueno Bank: Marco Aurelio González presenta renuncia al BCP

Cuando Mora ya no supo dar respuestas sobre las presuntas irregularidades en las operaciones de la entidad, Marco Aurelio González terminó atacando a los medios de prensa por haber publicado los informes que ellos mismos emitieron y en los que presuntamente mintieron al Congreso.

“Si ustedes hicieron público, ustedes tienen que hacerse responsables, no es nuestra responsabilidad”, espetó entonces a los trabajadores de prensa.

Cúpula del BCP detenida tras el caso Ueno Bank.
Cúpula del BCP detenida tras el caso Ueno Bank.

¿Por qué la Fiscalía investiga a las exautoridades monetarias por el colapso financiero?

Semanas después de lanzar estas declaraciones, la Fiscalía ejecutó allanamientos en las viviendas de la antigua cúpula del BCP por presuntamente mentir a la ciudadanía.

“Nosotros no podemos brindar información protegida por el deber de secreto. Toda nuestra actuación busca dar la tranquilidad de la estabilidad y solvencia de todo el sistema financiero, y que el Banco Central hace y va a seguir haciendo es cumplir su rol de velar por esa estabilidad”, insistió en su momento Marco Aurelio. “Lo único que tienen que tener es la garantía de que el Banco Central controla y acciona cuando detecta alguna irregularidad, algún exceso con cualquier entidad”, aseveró.

La delegación del BCP que se reunió con senadores el 9 de octubre.
La delegación del BCP que se reunió con senadores el 9 de octubre.

Sin embargo, la hipótesis fiscal sostiene que las entonces autoridades monetarias tenían pleno conocimiento de la crítica situación de insolvencia que atravesaba Ueno Bank, pero habrían omitido aplicar los mecanismos legales de intervención y salvataje a tiempo.

¿Cuál fue el rol del oficialismo y la oposición ante los informes del BCP?

En aquella reunión con los senadores, la bancada oficialista se dejó convencer. “Para nosotros, los representantes del banco han respondido en forma satisfactoria a todas las preguntas que se les han realizado y, si existe alguna duda, nos manifestaron que siguen abiertos a brindar más explicaciones si hace falta”, declaró ese 9 de octubre el senador Natalicio Chase, líder de la bancada cartista. “Nosotros estamos satisfechos con la actuación del Banco Central; seguramente ellos seguirán brindando los informes”, concluyó.

El exPresidente interino del Banco Central del Paraguay, Miguel Ángel Mora, hoy detenido, cuando fue al Senado a mentir.
El exPresidente interino del Banco Central del Paraguay, Miguel Ángel Mora, hoy detenido, cuando fue al Senado a mentir.

A su turno, la senadora colorada Lilian Samaniego indicó que desde el BCP le sostuvieron que “el sistema financiero paraguayo está sólido, que está pasando por uno de sus mejores momentos, que tienen liquidez y que los ahorros de las familias paraguayas están protegidos”.

El único crítico que restó credibilidad al informe oficial fue el senador opositor Rafael Filizzola (PDP). “Básicamente vinieron a repetir lo que dicen en el informe (...) no aportan mayores datos sobre el problema puntual que se plantea, que es un problema totalmente atípico en el sistema financiero, porque estamos hablando de un banco que se crea desde el poder, que acapara los depósitos del Estado y que hace negocios con esos depósitos”, advirtió. “En este momento, lo que nosotros estamos haciendo es preservar la solvencia, que no es un problema del sistema financiero, sino de un banco en particular, pero que tiene muchos recursos públicos y muchos clientes”, señaló Filizzola.

Por su parte, Liana Caballero, otra exfuncionaria involucrada, sostuvo en entrevistas concedidas a medios de comunicación: “Yo no puedo decir de la noche a la mañana: ‘quiero que cierre un banco’; sería muy irresponsable”.

Finalmente, Ueno Bank terminó afectando a sus ahorristas y comprometiendo fondos públicos, un escándalo que hoy sacude de manera profunda los cimientos financieros y políticos del país.

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