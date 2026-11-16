Días atrás, el senador Líder Amarilla (PLRA) denunció ante el pleno de la Cámara Alta que, junto con otras entidades públicas, binacionales y privadas, la Caja Bancaria había perdido G. 186.000 millones en Ueno Bank. En su intervención, apuntó como responsables al extitular del organismo jubilatorio, José Caballero, y al actual presidente, Roberto Núñez y su consejo.

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En paralelo, el abogado Osvaldo Ramón Aguiar Jara presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por la elevada concentración de fondos previsionales de la Caja Bancaria en dicha entidad financiera. De acuerdo con los datos expuestos en el escrito judicial, las inversiones totales de la caja ascendían a G. 603.214 millones.

¿Qué dijo el extitular José Caballero sobre las inversiones en Ueno?

Ante la mención en el Legislativo, Caballero solicitó una aclaración al señalar que desde el 3 de enero de 2024 dejó de ejercer cualquier función dentro de la administración. “No tengo participación ni responsabilidad en las decisiones de inversión adoptadas por las actuales autoridades”, señaló.

Agregó que, para evitar confusiones, corresponde identificar a quienes actualmente integran el Consejo de Administración de la Caja Bancaria: Roberto Núñez (presidente) y los miembros Rodrigo Ramírez, Nelson Quiñónez y Elizabeth Oviedo.

“Son las actuales autoridades de administración de la institución y corresponde que la publicación identifique correctamente los períodos de gestión y las responsabilidades de quienes intervinieron en las colocaciones cuestionadas”, aseveró.

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A su turno, Núñez no respondió a las consultas de este medio, ni por mensajería de texto ni mediante llamadas telefónicas.

¿Qué instituciones serán investigadas por el Senado por sus depósitos?

El debate continúa en el Senado, donde la bancada cartista presentó un proyecto de pedido de informe, a ser tratado este miércoles, sobre los movimientos financieros realizados desde enero de este año en la Caja Bancaria. La solicitud alcanza a entes públicos, binacionales, autárquicos y cajas previsionales.

Entre las entidades requeridas en el documento figuran: