Alliana cambia al comandante del Regimiento Escolta Presidencial tras privilegios a Peña

Antes de emitir un mensaje presidencial dirigido a la ciudadanía, el presidente Pedro Alliana informó este lunes que ordenó al ministro de Defensa, Óscar González, disponer el cambio del titular del Regimiento Escolta Presidencial (REP), coronel José David Daiub Fatecha.

“Antes de arrancar con el discurso, quiero contarles que he ordenado al ministro de Defensa el cambio del coronel Dayub del REP, recién ahora, antes de llegar”, reveló.

La decisión se produjo luego de las publicaciones sobre las condiciones de reclusión de Peña, quien permanece en el REP en el marco de la causa penal que enfrenta por el caso Ueno Bank.

ABC publicó este lunes que el exmandatario habría montado un gimnasio con equipos nuevos y sistema de climatización dentro de la unidad militar, donde cumple prisión preventiva.

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Los supuestos privilegios de Santiago Peña en el REP

Además del gimnasio, según fuentes de ABC, Peña cuenta con una pequeña sala de estar que sirve de antesala a su habitación. Todos estos ambientes están climatizados.

El Regimiento Escolta Presidencial habría convertido una histórica sala de reuniones del Estado Mayor en un gimnasio para el expresidente. El espacio había sido remodelado con una donación de Taiwán e inaugurado en octubre de 2025, durante un acto encabezado por el propio Peña.

Además del “gym”, el imputado por asociación criminal, lesión de confianza y administración en provecho propio también cuenta con una habitación que los propios miembros de la unidad de élite de las Fuerzas Armadas califican como una “suite”.

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Más temprano, el comandante de las Fuerzas Militares, general César Moreno, reconoció a ABC que no es estricto el régimen establecido para Peña en el REP, aunque afirmó que no existen privilegios para el exmandatario.