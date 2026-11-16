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Política
16 de noviembre de 2026 - 10:13

Alliana cambia al comandante del Regimiento Escolta Presidencial tras privilegios a Peña

El presidente Pedro Alliana anunció la destitución del comandante del Regimiento Escolta Presidencial, coronel José David Daiub Fatecha, tras la polémica generada por los privilegios otorgados al exmandatario Santiago Peña, quien cumple prisión preventiva en dicha unidad militar.

Por ABC Color
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Antes de emitir un mensaje presidencial dirigido a la ciudadanía, el presidente Pedro Alliana informó este lunes que ordenó al ministro de Defensa, Óscar González, disponer el cambio del titular del Regimiento Escolta Presidencial (REP), coronel José David Daiub Fatecha.

“Antes de arrancar con el discurso, quiero contarles que he ordenado al ministro de Defensa el cambio del coronel Dayub del REP, recién ahora, antes de llegar”, reveló.

La decisión se produjo luego de las publicaciones sobre las condiciones de reclusión de Peña, quien permanece en el REP en el marco de la causa penal que enfrenta por el caso Ueno Bank.

ABC publicó este lunes que el exmandatario habría montado un gimnasio con equipos nuevos y sistema de climatización dentro de la unidad militar, donde cumple prisión preventiva.

Lea más: De sala histórica a gimnasio: los privilegios de Peña en su reclusión

Imágenes de la sala de estar de la suite presidencial del Regimiento Escolta Presidencial (REP). NO USAR.
Imágenes de la sala de estar de la suite presidencial del Regimiento Escolta Presidencial (REP).

Los supuestos privilegios de Santiago Peña en el REP

Además del gimnasio, según fuentes de ABC, Peña cuenta con una pequeña sala de estar que sirve de antesala a su habitación. Todos estos ambientes están climatizados.

El Regimiento Escolta Presidencial habría convertido una histórica sala de reuniones del Estado Mayor en un gimnasio para el expresidente. El espacio había sido remodelado con una donación de Taiwán e inaugurado en octubre de 2025, durante un acto encabezado por el propio Peña.

Así inauguraban la sala de reuniones del Estado Mayor, del Regimiento Escolta Presidencial, el 16 de octubre del 2025.
Pedro Alliana y Santiago Peña inauguraron la sala de reuniones del Estado Mayor, con presencia del embajador de la República de China (Taiwán), José Chih-Cheng Han.

Además del “gym”, el imputado por asociación criminal, lesión de confianza y administración en provecho propio también cuenta con una habitación que los propios miembros de la unidad de élite de las Fuerzas Armadas califican como una “suite”.

Lea más: Peña festeja preso su cumpleaños: revelan cómo vive recluido en el Regimiento Escolta Presidencial

Más temprano, el comandante de las Fuerzas Militares, general César Moreno, reconoció a ABC que no es estricto el régimen establecido para Peña en el REP, aunque afirmó que no existen privilegios para el exmandatario.

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