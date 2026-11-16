Video: así será el lugar de reclusión de Santiago Peña en Viñas Cue

El expresidente de la República Santiago Peña fue trasladado esta tarde a la cárcel militar de Viñas Cue para continuar cumpliendo su prisión preventiva en el marco de la investigación por el colapso de Ueno Bank.

La medida fue ordenada tras hacerse públicas denuncias sobre presuntos privilegios indebidos en su anterior lugar de reclusión, el Regimiento Escolta Presidencial, donde supuestamente se habría instalado un gimnasio para su uso exclusivo.

En su nuevo destino penitenciario, el exmandatario quedará sujeto al régimen disciplinario ordinario del penal militar, sin acceso a comodidades especiales ni trato diferencial.

Según los lineamientos de esta reubicación, Peña permanecerá en una celda estándar y será tratado bajo las mismas condiciones y controles que cualquier otro interno del establecimiento castrense.