Otro funcionario que sobrevivió a la gestión de Santiago Peña y permanece en la administración de Pedro Alliana es el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), Ramiro Samaniego, pese a que autorizó la colocación de G. 40.000 millones del ente en la hoy extinta entidad financiera en apenas siete meses de gestión.

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Samaniego, exviceministro de Industria, fue designado al frente de la institución el 7 de julio de 2025 por el entonces mandatario Santiago Peña. En noviembre de ese mismo año, habilitó una primera colocación por G. 20.000 millones en Ueno Bank, banco vinculado a Peña y a sus socios del Grupo Vázquez, quienes actualmente se encuentran todos presos.

Cómo se distribuyeron los G. 40.000 millones y qué otros bancos recibieron fondos

Posteriormente, Samaniego autorizó a su director de finanzas a realizar tres grandes colocaciones en marzo de 2026. Según los registros, se destinaron G. 20.000 millones al banco Itaú a una tasa del 8,6% de interés; otros G. 20.000 millones a Interfisa al 9,15% de interés; y una nueva partida de G. 20.000 millones a Ueno Bank al 10,35% de interés.

Apenas habían transcurrido siete meses desde que asumió el cargo y Samaniego ya había colocado G. 40.000 millones de fondos públicos en el banco que estafó a “dos de cada tres paraguayos”.

De acuerdo con el organigrama de la entidad, el director general de Administración y Finanzas autorizado por el titular del Senave para ejecutar estas operaciones fue José Antonio Núñez Giménez y Cinthia Carolina Cáceres Rotela está a cargo de la Dirección de Finanzas.

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Qué acciones judiciales tomó el Senave tras el cierre de Ueno Bank

Tras el cierre de Ueno Bank, el Senave presentó una denuncia penal contra los directivos del banco por presunta estafa y lesión de confianza, luego del colapso financiero de la entidad.

El director jurídico de la institución, Juan Lebrón, confirmó en diálogo con ABC que buscan recuperar los G. 40.000 millones correspondientes a fondos de reserva públicos, al tiempo de llevar tranquilidad a los funcionarios al asegurar que el pago de salarios y los servicios no corren riesgo.

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No es la primera vez que un desfalco queda en opareí en el Senave. En agosto del 2024, el ente presentó una denuncia penal denunciando un perjuicio patrimonial de G. 1.947.624.208, apuntando como único responsable al exjefe del Departamento de Recaudaciones, José Rolando Fornerón Pagani.