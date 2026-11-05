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Economía
05 de noviembre de 2026 - 21:37

Senave presenta denuncia contra Ueno Bank para recuperar G. 40.000 millones

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Ueno BankGentileza

El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) presentó una denuncia penal contra los directivos de Ueno Bank por presunta estafa y lesión de confianza, tras el colapso financiero de la entidad. El director jurídico de la institución, Juan Lebrón, confirmó en diálogo con ABC que buscan recuperar G. 40.000 millones en fondos de reserva públicos, al tiempo de llevar tranquilidad a los funcionarios al asegurar que los salarios y servicios no corren riesgo.

Por José María Peralta
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En la mañana del 5 de noviembre, las autoridades del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) formalizaron la denuncia penal ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos del Ministerio Público contra Ueno Bank.

La presentación judicial apunta a los directivos del banco por los hechos punibles de lesión de confianza, estafa, conducta conducente a la quiebra y conducta indebida en situación de crisis.

Lea más: Fiscalía pide informes a Seprelad sobre imputados y empresas vinculadas a Ueno Bank

Según explicó el director general de Asuntos Jurídicos del SENAVE, Juan Fernando Lebrón, la decisión de accionar judicialmente se tomó al constatarse la falsedad de los índices de calificación y balances de solvencia expuestos por la entidad bancaria. Con base en esos informes de riesgo que resultaron distorsionados, la institución estatal había resuelto colocar parte de sus recursos en dicho banco.

Los montos comprometidos y el origen del caso

El SENAVE mantenía depositado en Ueno Bank un total de G. 40.000 millones. De acuerdo con los documentos elevados a la Fiscalía, el monto se distribuye en dos partes: G. 20.000 millones en una caja de ahorro a la vista y otros G. 20.000 millones en un depósito a plazo fijo.

Lea más: Ueno Bank: cómo cobrar la garantía, cuánto podés recibir y qué bancos están habilitados

La acción legal surge tras la resolución dictada por el Banco Central del Paraguay (BCP), que dispuso la intervención y cierre del banco al detectar que su índice de solvencia cayó por debajo del 50% del mínimo legal exigido para operar. Esta situación evidenció un severo deterioro de liquidez y un riesgo patrimonial generalizado en la entidad financiera.

Garantía para funcionarios y meta de recuperación

Durante la entrevista con ABC, el abogado Juan Lebrón manifestó un mensaje de serenidad para los casi 500 funcionarios y la estructura operativa del SENAVE.

Aclaró que el capital afectado corresponde a reservas generadas por el cobro de tasas de servicios institucionales y representa menos del 20% del total de los fondos de reserva de la entidad.

Lea más: Caso Ueno: aplican cerrojo a bienes y cuentas bancarias de directivos y empresas vinculadas

Asimismo, confirmó que este escenario no compromete el presupuesto corriente, el pago de salarios ni las obligaciones con los proveedores de la institución. Finalmente, Lebrón destacó que, por directiva de la presidencia del SENAVE, recurrirán a todas las instancias legales e institucionales para lograr la restitución íntegra de los fondos públicos.

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