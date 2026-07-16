Peña condecora a Wasmosy, a un “carlos” y a exjefe militar en su gobierno

En la sede del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas (FF.AA.). el jefe de Estado, Santiago Peña, impuso la condecoración de la Orden al Mérito del Comando de las Fuerzas Militares “Gral. Div. Bernardino Caballero”, en el grado de Gran Cruz, máxima distinción de la institución, al ingeniero Juan Carlos Wasmosy, expresidente de la República y excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación; al vicealmirante (R) Eduardo González Petit y al general de Ejército (R) Silvio Rafael Noguera Ramírez, excomandantes de las Fuerzas Militares.

La distinción es “en reconocimiento a sus relevantes servicios prestados a la República”.

El vicealmirante Eduardo González Petit es uno de los recordados “carlos” que comandaron el golpe militar que derrocó al dictador Alfredo Stroessner, en la noche de la Candelaria, el 2 y 3 de febrero de 1989, acción que marcó el fin de la tiranía que se prolongó por 35 años.

En tanto, el general Silvio Rafael Noguera, fue jefe de las FF.MM. durante la crisis política de abril de 1996, causada por las rencillas entre el presidente Wasmosy y el entonces comandante del Ejército, general Lino César Oviedo (+), quien pasó a retiro en esa ocasión.

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Consolidación de la democracia

Durante su discurso, el presidente Peña sostuvo que la historia reconocerá el papel decisivo que desempeñaron las Fuerzas Militares en la consolidación de la democracia paraguaya, al convertirse en garantes de la institucionalidad y del respeto a la Constitución durante la transición democrática.

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Expresó que el homenaje constituye un acto de gratitud del pueblo paraguayo hacia una institución que, con lealtad, patriotismo y vocación de servicio, contribuyó a preservar la paz, la estabilidad y el orden constitucional del país.

Peña rindió un especial reconocimiento al expresidente Juan Carlos Wasmosy (1993-1998) y a los primeros comandantes del Comando de las Fuerzas Militares. Valoró su liderazgo que “permitió fortalecer la conducción institucional de las Fuerzas Armadas en una etapa decisiva para la joven democracia paraguaya”.

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Señaló que el compromiso de Wasmosy con la Constitución y con la defensa de las instituciones “dejó un legado que hoy continúa inspirando la construcción de un Paraguay soberano, democrático y próspero".

Defensa nacional

En otro momento de su alocución, Santiago Peña reafirmó el compromiso de su gobierno con la modernización y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, mediante la incorporación de nuevos equipamientos, tecnologías estratégicas, infraestructura y programas de capacitación permanente.

Destacó que estas inversiones permiten mejorar la protección de la soberanía nacional, reforzar la seguridad de las fronteras y ampliar la capacidad de respuesta de la institución, tanto en la defensa del territorio como en la asistencia a la población ante situaciones de emergencia.

Wasmosy agradeció

Por su parte, el expresidente Juan Carlos Wasmosy expresó que la distinción representa un reconocimiento al compromiso compartido entre las instituciones del Estado para preservar la paz, la estabilidad y el orden constitucional.

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Asimismo, recordó el proceso de consolidación de la conducción civil de las Fuerzas Armadas durante su gobierno y destacó la lealtad, el profesionalismo y el respeto a la Constitución demostrados por la institución militar en momentos decisivos para la democracia paraguaya. Reafirmando que su fortaleza radica en la subordinación al poder constitucionalmente constituido.