La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso meteorológico ante el desarrollo de núcleos de tormentas sobre varias zonas del territorio nacional.

Según el reporte oficial, se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos de igual intensidad y la ocasional caída de granizos.

Advierten que existe probabilidad de que estos fenómenos de tiempo severo se registren de manera muy puntual durante las próximas horas de la jornada.

La zona de cobertura abarca el norte de la Región Occidental, además del este y sur de la Región Oriental. De acuerdo con la actualización, los cinco departamentos afectados son:

Itapúa (sur)

Misiones (sur)

Alto Paraná (este)

Ñeembucú (sur)

Presidente Hayes (noreste)

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Las imágenes satelitales difundidas por la institución muestran importantes celdas convectivas concentradas principalmente en el extremo sur del país, afectando las inmediaciones de Pilar y Encarnación, así como núcleos activos hacia el este, en la zona de Ciudad del Este.