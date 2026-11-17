El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), presidido por Alcides Riveros, se pronunció tras la renuncia de Emiliano Rolón a la Fiscalía General del Estado y atribuyó su salida al inminente tratamiento del juicio político en la Cámara de Diputados.

A través de un comunicado, la nucleación sostuvo que la dimisión responde al reclamo ciudadano de una Justicia independiente, transparente y sin sometimientos.

El partido recordó que había asumido el compromiso de impulsar y acompañar la destitución de Rolón, debido a la pérdida de confianza ciudadana y a la falta de respuestas ante los hechos de corrupción que afectan al país, especialmente en el contexto de la crisis financiera vinculada al caso Ueno Bank.

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Asimismo, el PLRA expresó su respaldo a los ciudadanos y sectores sociales movilizados en defensa de la República, de los ahorros de los trabajadores y del patrimonio público.

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En ese sentido, destacó el papel de la vigilancia ciudadana para frenar la impunidad y exigir rendición de cuentas a las autoridades.

Finalmente, la agrupación liberal aseguró que sus bancadas parlamentarias, autoridades partidarias y militancia permanecerán en la primera línea de defensa de los intereses ciudadanos.

También exigió la recuperación de los recursos públicos y de los ahorros afectados, así como una actuación de la Justicia sin privilegios ni distinciones.